Германия предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи с начала войны - Spiegel
Федеральное правительство Германии готовит новый пакет пособий для Украины. В ближайшее время планируется поставка оружия на сумму около 2,7 млрд. евро.
Об этом сообщает издание SPIEGEL. Этот пакет вооружений является самым большим, который Германия предоставит для усиления украинских вооруженных сил с начала войны в феврале 2022 года.
Украина получит от Германии 20 новых бронетранспортеров Marder и 30 танков Leopard 1. Также украинские вооруженные силы ожидают поставку 18 колесных гаубиц, которые были анонсированы на конец 2022 года. Кроме того, федеральное правительство планирует поставить четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, 12 пусковых установок IRIS-T-SLS и много управляемых ракет для этой системы.
Германия также предоставит помощь Украине в сфере разведки враждебных позиций. В планах – поставка до 200 разведывательных беспилотников. Кроме того, предполагается передача 100 защищенных боевых машин, которые в основном будут использоваться для транспортировки войск на фронт, а также более 100 машин логистической поддержки.
Федеральное правительство сосредотачивается на двух основных направлениях с новой поставкой оружия. Во-первых, большой упор делается на усилении сухопутных войск Украины путем предоставления бронетранспортеров и основных боевых танков. Во-вторых, Германия планирует значительно модернизировать противовоздушную оборону Украины.
По информации SPIEGEL, объявление этого оружейного пакета планируется одновременно с торжественным вручением премии Карла Великого президенту Украины Владимиру Зеленскому в воскресенье в городе Аахен. Это будет четким символом германской солидарности с Украиной. Вероятно, сам Зеленский совершит поездку в Германию для участия в церемонии награждения.
Напомним, ранее Ермак и Расмуссен указали Западу, как избежать бесконечной войны. Так, по их мнению, Запад должен обеспечить длительную безопасность Украины. Для этого, прежде всего, необходимо предоставить нашей стране четкую перспективу членства в НАТО.
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