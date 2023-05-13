Украина может победить: Ермак и Расмуссен указали Западу, как избежать бесконечной войны

Во избежание бесконечной войны против государства-террориста России Запад должен обеспечить длительную безопасность Украины. Для этого в первую очередь необходимо предоставить нашей стране четкую перспективу членства в НАТО.

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Украинские военнослужащие способны победить российских оккупантов на поле боя, однако многое зависит, в том числе, от поставок западными союзниками необходимого вооружения и техники. Об этом в статье для немецкого издания Spiegel написали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Спустя почти полтора года войны украинские войска показали, что могут дать отпор российским оккупантам и в итоге победить РФ на поле боя. Однако теперь настало время думать о том, как обеспечить победу Украины в этой войне и создать условия для продолжительного мира.

"Мы не можем вернуться к тому, что было до 24 февраля 2022 года. Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину не потому, что Украина должна вступить в НАТО, а потому, что она застряла в приемной. Отсутствие защиты по статье 5 НАТО или других важных гарантий безопасности привело к самой кровавой войне в Европе со времен Второй мировой войны", – пишут в статье Ермак и Расмуссен.

Авторы статьи привели в пример Финляндию и Швецию, которые осознали, что в так называемой "серой зоне" между НАТО и Россией нет безопасности. Поэтому Украины также нужна ясность в вопросе членства в НАТО, а не повторение политики открытой двери, которая на самом деле только открыла ворота для российской агрессии.

Ермак и Расмуссен отмечают, что если Запад хочет избежать бесконечной войны, то он должен работать на длительную безопасность Украины. В частности, союзники Украины должны подкрепить обещания поддержки конкретными обязательствами.

"Членство в ЕС должно идти рядом с членством в НАТО. Перед лицом реваншистской России стабильность в Европе наступит только тогда, когда Украина окажется под защитой статьи 5 НАТО", – говорится в статье.

Напомним, 10 мая состоялось заседание Военного комитета НАТО, на котором были обсуждены стратегические направления развития возможностей Альянса. Руководители обороны стран – членов НАТО также подтвердили свою поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина надеется получить от союзников четкий сигнал об обозримой перспективе вступления в Альянс. Киев хотел бы услышать от партнеров нечто большее, чем об "открытых дверях" Альянса.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё в рамках визита в эту страну. На встрече президентов с представителями СМИ Зеленский подчеркнул, что членство Украины в НАТО стало бы самой мощной гарантией безопасности. Однако пока идет война, членство Украины в Альянсе невозможно.

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