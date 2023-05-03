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Зеленский: лучшая гарантия безопасности Украины – членство в НАТО, но пока идет война, мы не будем в Альянсе

Иванна Шепель
War
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Зеленский: лучшая гарантия безопасности Украины – членство в НАТО, но пока идет война, мы не будем в Альянсе

Сегодня, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё в рамках визита в эту страну. Во время переговоров был согласован новый пакет помощи украинской армии.

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Кроме того, на встрече президентов с представителями СМИ Зеленский подчеркнул, что членство Украины в НАТО стало бы самой мощной гарантией безопасности. Однако пока идет война, членство Украины в Альянсе невозможно.

"Лучшая и самая мощная гарантия для нас – это членство в НАТО. Пока идет война, мы не будем в Альянсе. Мы это четко осознаем, но мы хотели бы, чтобы, кроме открытых дверей, партнеры также делали нам навстречу мощные шаги, мотивирующие украинское общество", – заявил президент Украины.

Он отметил, что Украина хочет видеть со стороны партнеров заинтересованность и реальную поддержку вступления в Альянс уже сегодня. В частности, таким шагом могло бы быть приглашение для Украины на вступление в НАТО.

"В любом случае наша цель – иметь полноправное членство в Альянсе. Это одна из причин, почему я сегодня здесь. Вторая причина – это усиление нашей армии", – отметил президент.

Зеленский: лучшая гарантия безопасности Украины – членство в НАТО, но пока идет война, мы не будем в Альянсе

Напомним, Зеленский заявил, что Украина может получить самолеты от Запада после контрнаступления. По его словам, обычно союзники передают оружие Киеву после успешных действий Вооруженных сил Украины на поле боя.