Зеленский: лучшая гарантия безопасности Украины – членство в НАТО, но пока идет война, мы не будем в Альянсе

Сегодня, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё в рамках визита в эту страну. Во время переговоров был согласован новый пакет помощи украинской армии.

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Кроме того, на встрече президентов с представителями СМИ Зеленский подчеркнул, что членство Украины в НАТО стало бы самой мощной гарантией безопасности. Однако пока идет война, членство Украины в Альянсе невозможно.

"Лучшая и самая мощная гарантия для нас – это членство в НАТО. Пока идет война, мы не будем в Альянсе. Мы это четко осознаем, но мы хотели бы, чтобы, кроме открытых дверей, партнеры также делали нам навстречу мощные шаги, мотивирующие украинское общество", – заявил президент Украины.

Он отметил, что Украина хочет видеть со стороны партнеров заинтересованность и реальную поддержку вступления в Альянс уже сегодня. В частности, таким шагом могло бы быть приглашение для Украины на вступление в НАТО.

"В любом случае наша цель – иметь полноправное членство в Альянсе. Это одна из причин, почему я сегодня здесь. Вторая причина – это усиление нашей армии", – отметил президент.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина может получить самолеты от Запада после контрнаступления. По его словам, обычно союзники передают оружие Киеву после успешных действий Вооруженных сил Украины на поле боя.