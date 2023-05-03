Зеленский заявил, что Украина может получить самолеты от Запада после контрнаступления

Украина может получить современные западные истребители после начала контрнаступления украинских войск. Как правило, союзники передают Киеву оружие после успешных действий Вооруженных сил Украины на поле боя.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки. По его словам, "так происходит эта война", что Украина должна "постоянно доказывать" свою способность бороться с агрессором на поле боя.

"Сначала мы идем вперед, показываем, что за три дня нас нельзя захватить, потом нам дают какое-то оружие. После этого мы снова идем вперед, просим дальнобойную артиллерию, происходит по-разному. Почему я верю, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия. И после них, я уверен, нам дадут самолеты", – сказал он.

В то же время президент Финляндии сообщил, что его страна не сможет поставить Украине свои истребители Hornet, пока не получит замену.

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