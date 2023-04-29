Зеленский: контрнаступление ВСУ начнется до того, как партнеры предоставят F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство не может медлить с деоккупацией своих территорий от российских захватчиков. Именно поэтому армия не будет ждать, пока западные партнеры примут решение о передаче Украине современных западных истребителей.

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Несмотря на то, что западная авиация существенно усилила бы украинское войско, ждать поставок F-16 военные не будут: контрнаступление начнется раньше. Об этом глава государства заявил в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам 29 апреля.

Украина не может затягивать начало деоккупации своих территорий до того момента, пока не получит западные истребители F-16. Они существенно помогли бы украинским воинам в освобождении украинской земли, однако контрнаступление начнется раньше, чем такое решение будет принято.

"Это бы очень сильно помогло... Но мы понимаем, что так затягивать мы не будем, и мы будем начинать еще до того, как у нас появятся F-16 или что-то еще. Успокаивать Россию, что у нас еще есть несколько месяцев, чтобы начать учиться на самолетах, и потом уже начнем... Нет, так не будет. Мы начнем и будем идти вперед", – подчеркнул глава государства.

Он также добавил: ранее Украина просила закрыть небо, чтобы сберечь жизни гражданского населения, по которому Россия наносила удары. Сейчас просьба закрыть небо снова крайне актуальна. Но сейчас это необходимо для поддержки контрнаступления Сил обороны.

Также Зеленский высказался по поводу звучащих от некоторых западных политиков опасений по поводу возможной реакции РФ на решение о предоставлении Украине истребителей.

"Самое страшное уже произошло, они начали полномасштабную войну", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина во время контрнаступления может вернуть Крым. Он также подчеркнул, что во многом успех Украины будет зависеть от поставок Западом оружия. Тем более, что поддержать украинскую армию сейчас Западу точно будет дешевле, чем впоследствии воевать с Россией, если Украина не выстоит.

На заявление Зеленского тут же отреагировали его самые страстные "почитатели" – представители Кремля.

В частности, у экс-президента РФ Дмитрия Медведева заявление украинского президента вызвало истерику, смешанную с плохо прикрытым страхом. Испуг от осязаемой перспективы военного поражения и потери оккупированного украинского полуострова российский чиновник попытался скрыть за мечтами о "полном военном разгроме ВСУ", "свержении нацистского режима в Киеве" и "актах возмездия".