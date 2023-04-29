Зеленский заявил, что Украина во время контрнаступления может вернуть Крым, и назвал ключевой фактор успеха

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время контрнаступления Вооруженным силам Украины удастся нанести поражение российской оккупационной армии. Также глава государства подчеркнул, что украинская армия может вернуть временно оккупированный Крым.

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При этом президент отметил, что во многом успех Украины будет зависеть от поставок Западом оружия. Об этом Зеленский рассказал в интервью финскому изданию Yle.

По словам Зеленского, от темпов и объемов поставок западного вооружения зависит не только успех ВСУ на поле боя, но также то, сколько жизней украинцев удастся сохранить.

"Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение", – отметил Зеленский.

Зеленский не стал раскрывать никаких подробностей о контрнаступлении ВСУ. В то же время, он предупредил, что война непредсказуема и может продолжаться годами или даже десятилетиями. Поэтому глава государства в очередной раз призвал поддержать Украину сейчас, чтобы не увеличивать риски возникновения более масштабной войны.

"Другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски третьей мировой войны", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины подчеркнул, что мотивация российских оккупационных войск с каждым днем уменьшается. Также враг боится Вооруженных сил Украины и последствий в случае поражения РФ в войне против Украины.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, на каком сейчас этапе подготовка к контрнаступлению ВСУ. По его словам, в глобальном смысле Украина уже к этому готова. Он заявил, что украинские силы для начала контратаки ждут благоприятных погодных условий и решения командования.

Напомним, Резников надеется, что начало контрнаступления Вооруженных сил Украины станет неожиданным даже для украинцев. По его словам, смысл военной операции заключается в том, что о ней никто не должен знать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что ВСУ войдут в Крым весной 2023 года. Теперь же он подтвердил этот свой прогноз, отметив, что все его предсказания насчет войны сбылись.

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