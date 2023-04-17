До конца весны ВСУ войдут в Крым: Буданов подтвердил свой прогноз

В прошлом году начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что ВСУ войдут в Крым весной 2023-го года. Теперь же он подтвердил этот свой прогноз, отметив, что все его предсказания насчет войны сбылись.

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Об этом Буданов заявил в интервью NV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). "У меня еще есть в запасе время", – сказал он.

Начальник ГУР ранее подчеркнул, что что Украина сделает все, чтобы к лету вернуть незаконно аннексированный Россией Крым. Также он говорил, что результаты украинского контрнаступления "все увидят и почувствуют в ближайшее время".

Буданов ответил на вопрос журналиста о том, что будет происходить в Украине в этом году и в следующем. В первую очередь, по его словам, это будет восстановление наших государственных границ, которым и завершится война.

"Что будет происходить дальше – это уже вопрос не о войне идет. Это будет вопрос перестройки послевоенной Украины. Это совсем другая тема разговора", – добавил генерал-майор Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Черное и Азовское моря станут простором мира, а Крым вернется домой. Украина делает все возможное, чтобы приблизить этот момент.

– В МИД дали прогноз, как будет происходить возвращение полуострова. Там считают, что это может произойти как военным, так и дипломатическим путем, а также их комбинацией.

– Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что деоккупация Крыма обязательно произойдет. Он озвучил план возвращения полуострова и назвал сроки.

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