'Крым – неотъемлемая часть Украины': в МИД дали прогноз, как будет происходить возвращение полуострова

Временно оккупированный Россией Крым был, есть и будет неотъемлемой частью Украины. И справедливость в этом вопросе обязательно будет восстановлена, это может произойти как военным, так и дипломатическим путем, а также их комбинацией.

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То, как именно полуостров вернется в Украину, будет определять исключительно украинское государство, в то же время Киев резко не соглашается с предложениями отложить крымский вопрос "на потом". Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью "Укринформу".

Она подчеркнула: с момента начала российской агрессии против Украины в 2014 году наше государство смогло доказать миру, что Крым был, есть и будет украинским, несмотря на то, что там до сих пор хозяйничают российские оккупанты.

"По моему убеждению, главная наша победа в вопросе Крыма – и во многом предпосылкой этого является Крымская платформа – заключается в том, что мир признал, что Крым является интегральной и неотъемлемой частью Украины. Как мы говорим: Крым был, есть та будет Украиной. И месседжи и сигналы, произносимые всеми странами: судьбу Крыма, путь возвращения Крыма должна определять сама Украина. И нас в этом поддерживают", – отметила Джапарова.

Она отметила, что Украина для возвращения Крымского полуострова может применить как военный, так и политический пути, или их комбинацию.

"На сегодняшний день у нас есть оба пути – и военный, и дипломатический. И они оба актуальны. Например, Хорватия, когда была война в 1990-х годах, две трети своей территории вернула военным путем, одну треть – дипломатическим", – напомнила первый заместитель министра иностранных дел Украины.

В то же время, подчеркнула Джапарова, Украина категорически не воспринимает предложения отложить крымский вопрос "на потом": наше государство не делит свои регионы на более важные и менее значимые, оккупанты должны убраться со всей территории Украины в ее международно признанных границах.

"Крым, и об этом говорит президент Зеленский, и все руководство страны, – неотъемлемая часть Украины. И министр сегодня в речи также сказал, что если вы слышите голоса, что где-то там можно возвращать Крым после, что давайте сначала одно, а потом другое – это неправда, и Украина отклоняет и категорически не соглашается с такими мыслями. Во-вторых – возвращение Крыма будет определять сама Украина. И поскольку идет война, этот путь, очевидно, будет реализован двумя треками – и военным, и дипломатическим", – убеждена первый заместитель министра иностранных дел.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что наше государство непременно освободит Крым и прогонит зло под российскими триколорами. По его словам, деоккупация Крыма безальтернативна не только для Украины, но и для всего мира.

Тем временем стране-оккупанту РФ уже начали выставлять счета за Крым. 13 апреля стало известно, что суд в Гааге обязал Россию заплатить "Нафтогазу" 5 млрд долларов за убытки и утраченное компанией из-за российской оккупации имущество в Крыму.

В случае отказа России от добровольного исполнения решения суда "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где размещены активы Российской Федерации.