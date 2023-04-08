Украина освободит Крым и прогонит зло под российскими триколорами, – Зеленский во время проведения ифтара

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно освободит Крым от российских захватчиков. Наши воины очистят остров, на который девять лет назад зашло зло под российскими триколорами.

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Об этом Зеленский сказал в пятницу, 7 апреля, во время ифтара (ужин, который проводится во время священного для мусульман месяца Рамадан). Мероприятие состоялось на территории Крымскотатарского культурного центра Birlik в Киевской области (чтобы посмотреть видео и видео, доскролльте страницу до конца).

На нем присутствовали украинские воины-мусульмане, в частности, капелланы, парамедики и добровольцы, лидеры Меджлиса крымскотатарского народа и представители мусульманского духовенства.

"К сожалению, на земле Крыма сейчас, под российским триколором, царит зло, унижения, репрессии, убийства, война...Но там, где начался путь зла, именно там нас ждет и победа – победа над этим злом. Деоккупация Крыма является безальтернативной не только для Украины, но и для всего мира", – заявил гарант.

Он подчеркнул, что Украина обязательно вернется в Крым, после чего в мир вернется покой, так как страна-агрессор Россия проиграет.

"Все остальное может только разжечь жажду России воевать. Пусть же агрессор чувствует на себе, что никому не позволено ломать жизнь народов и обворовывать народы, никому не позволено распространять по миру зло, руины. Победа нашего государства, каждого из нас, победа Украины будет означать победу жизни – жизнь всех нас, всех украинцев, абсолютно всех конфессий, разного происхождения, но с одной мечтой и одной верой – верой в добро", – добавил президент.

Он наградил воинов-мусульман, которые сейчас защищают Украину от российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский проинформировал о главном 7 апреля. Он рассказал о проведенных совещаниях и участии в Іфтаре вместе с крымскими татарами, а также сообщил о введении санкций против приспешников РФ.

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