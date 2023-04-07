Ситуация на фронте, санкции против приспешников РФ, энергетика и Ифтар вместе с мусульманами, – Зеленский о главном за день

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о главном за день 7 апреля. Он рассказал о проведенных совещаниях и участии в Ифтаре вместе с крымскими татарами, а также сообщил о введении санкций против приспешников РФ.

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Об этом глава государства проинформировал во время своего традиционного видеообращения вечером в пятницу. Гарант отметил, что 7 апреля выдалось довольно насыщенным (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Первое – Ставка. Основное внимание – боям за Авдеевку и Бахмут, за Луганщину, за каждое из тех направлений, где враг пытается сломать оборону всей Украины. И я благодарю каждого солдата, сержанта, офицера и генерала, которые противостоят этому. Обретающие Украине устойчивость – всему государству – именно там, в боях в самых горячих точках передовой. На Ставке докладывали командующие направлением, Главком, разведка. Отдельно – подготовка новых бригад. Снабжение боеприпасов и оружия в войска", – проинформировал президент.

Он сообщил, что аппарат СНБО вместе с Кабмином готовит новый мощный санкционный список лиц, работающих на агрессию. Все приспешники Кремля непременно будут заблокированы.

Кроме того, гарант провел длительное совещание по энергетике по "вопросам как стратегическим – развитию и защите нашей энергосистемы при любых условиях, так и текущим вопросам – об энергообеспечении наших людей и украинского бизнеса".

Также украинский лидер отметил, что в официальную жизнь нашего государства прибавляется новая традиция уважения.

"Сотни тысяч мусульман Украины и мусульманское сообщество мира – разные государства, разные народы – в период священного Рамадана соблюдают строгий пост. Когда садится солнце, происходит Ифтар – ужин. В Украине это уважается повсюду, и даже на передовой, даже в условиях боев. Крымскотатарский народ чтит Рамадан... Уважение всегда должно быть обоюдным. Поэтому с этого года ежегодно в Украине с участием главы государства будет проводиться такая специальная мера уважения. И сегодня впервые – в крымскотатарском культурном центре. Мир должен знать: вернутся в международные отношения уважение и порядок только тогда, когда в Крым вернется украинское знамя, когда там будет свобода – так же, как и повсюду в Украине", – подчеркнул Зеленский.

Президент наградил украинских воинов-мусульман, которые сражаются вместе со всеми в силах обороны Украины.

"Имел честь разделить Ифтар с нашими воинами, представителями Меджлиса, всем украинским мусульманским сообществом. И хочу поблагодарить всех в большом мусульманском сообществе мира, кто поддерживает наш принцип – принцип о том, что никому не позволено агрессией разрушать мир, который всем на земле дарован Богом одинаково, который ценит каждый народ так же, как мы в Украине", – отметил он.

Гарант сообщил, что подписал сегодня несколько указов о награждении государственными наградами украинских воинов.

"771 боец. Воины механизированных бригад, штурмовых, бригад теробороны, наши зенитчики, тактическая авиация, артиллерия, разведка, инженерные бригады, танкисты. Всего за время полномасштабной войны более 43,5 тысяч наших защитников и защитниц отмечены государственными наградами. Я благодарю всех, кто защищает государство! Слава всем, кто сейчас в бою ради Украины! Молимся о победе наших воинов и о спасении всех наших людей от зла оккупации!" – резюмировал лидер Украины, поздравив всех, кто сегодня празднует Благовещение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский распорядился создать 19 военных администраций населенных пунктов в Запорожской области. Соответствующий указ №197/2023 глава государства подписал в пятницу, 7 апреля.

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