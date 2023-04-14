'Все это увидят и почувствуют': Буданов высказался о контрнаступлении ВСУ и спрогнозировал 'сейсмические' изменения в России

Российская Федерация – это "искусственно созданная ошибка" и сейчас настало время ее исправить. Провал "зимнего наступления" РФ в Украине приведет к "сейсмическим" процессам в государстве-агрессоре, в результате которых оно прекратит свое существование.

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Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью ABC News. Он также подчеркнул, что кто и как бы ни оценивал способность украинских войск провести успешное контрнаступление, его результаты "все увидят и почувствуют в ближайшее время".

После утечки свыше сотни секретных документов Пентагона скептические оценки некоторыми высокопоставленными лицами США готовности украинской армии к достижению значительного прогресса в ходе грядущего контрнаступления стали достоянием общественности. В США предполагают, что предполагаемые успехи, вероятно, будут более скромными, чем освобождение Харьковской и части Херсонской областей прошлой осенью.

Буданов с такой оценкой не согласен.

"Каковы будут результаты этих действий? Думаю, что в ближайшее время все это увидят и почувствуют", – сказал он.

При этом глава военной разведки Украины признал, что нашей стране успех контрнаступления крайне необходим. Он по понятным причинам важен для украинцев. Однако не менее важен он и для западных союзников, предоставляющих нашему государству вооружения и боеприпасы. Ведь налогоплательщики стран-партнеров ожидают увидеть результаты помощи.

При этом Буданов уточнил, что ему неизвестно о каких-либо требованиях, выдвигаемых западными союзниками, и о том, что дальнейшая поддержка будет зависеть от успеха на поле боя.

"Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину", — объяснил он свою точку зрения.

Также глава военной разведки с оптимизмом смотрит в будущее – как Украины, так и России.

Он уверил, что Украина непременно вернет временно оккупированный Крым, а также высмеял плохо скрытые угрозы президента РФ Владимира Путина применением ядерного оружия "для защиты своей территории", а также провальное "зимнее наступление" российской армии. Оно, подчеркнул Буданов, позволило России добиться незначительных успехов ценой значительных потерь.

Также он спрогнозировал "сейсмические изменения" в РФ, которые, в конечном итоге, поспособствуют победе Украины в войне с Россией.

"Границы можно изменить. Это искусственно созданная ошибка, и теперь настал момент для краха этой страны", – заявил Буданов, изучая карту государства-агрессора.

Напомним, ранее глава ГУР МОУ заявил, что единственным бенефициаром утечки разведданных США является Россия.

При этом, убежден он, случившееся не повлечет за собой ухудшения отношений между США и Украиной.