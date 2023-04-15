Резников: Черное и Азовское моря будут пространством мира, Крым вернется домой

Черное и Азовское моря станут простором мира, а Крым вернется домой. Украина делает все возможное, чтобы приблизить этот момент.

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Об этом 15 апреля заявил министр обороны Алексей Резников. В частности, он сообщил, что в ходе визита в Бухарест (Румыния) принял участие в работе Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы.

В своем выступлении глава Минобороны Украины сделал акцент на пяти тезисах, которые, по его мнению, должны лечь в основу обеспечения мира, безопасности, благосостояния и развития в регионе.

Во-первых, свободный мир должен изменить парадигму ответных действий агрессиям, поскольку принцип "не провоцировать" не работает: РФ неоднократно показала, что ей не нужны провокации, чтобы развязать войну.

"Свободный мир должен обладать стратегической инициативой и готов действовать быстро и превентивно. ...Именно такой подход будет лучшим отрезвляющим фактором для любого агрессора", – подчеркнул Резников.

Во-вторых, по его словам, необходима система гарантий, которые сведут к минимуму желание применять силу. Нет альтернативы НАТО и альтернативы Украине в НАТО, а отсутствие движения только продлит неопределенность и риски, считает министр обороны.

В третьих, любые разговоры о безопасности, не предусматривающие освобождение Крыма, являются иллюзией, подчеркнул он:

"С этими иллюзиями нужно прощаться. Не надо обманывать себя, что существуют какие-то другие варианты. Их нет. Поэтому в контексте Крыма должен быть только один ракурс – как освобождать?"

Кроме того, в повестке дня должен встать вопрос трансформации России, поскольку с действующим террористическим режимом договоренности невозможны. РФ должна стать демократической федерацией, пройти денацификацию, выдать преступников, компенсировать ущерб – иначе она не сможет восстановить отношения с цивилизованным миром.

"Должна быть общая позиция, в том числе зафиксированная через систему мощных санкций", – пояснил глава Минобороны.

В-пятых, Резников предостерег от затягивания или "замораживания" конфликта:

"Правильное лекарство, примененное несвоевременно, с опозданием, может не сработать. ... Общий интерес – достичь перелома на поле боя в 2023 году. Для этого Украине нужна быстрая поддержка в достаточном объеме".

Министр добавил, что относительно названных тезисов "есть целый ряд очень конкретных шагов", которые сейчас обсуждаются с партнерами, готовятся к воплощению или уже реализуются.

"Черное и Азовское моря будут пространством мира, Крым вернется домой. Делаем все возможное, чтобы приблизить этот момент".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для освобождения Крыма Украина при необходимости применит любое не запрещенное оружие.

– В МИД заявили, что Крым был, есть и будет неотъемлемой частью Украины. И справедливость обязательно будет восстановлена военным или дипломатическим путем, либо их комбинацией.