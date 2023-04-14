Данилов: Крым – это Украина, для его освобождения мы применим любое не запрещенное оружие

Оккупированный Крым является территорией Украины, поэтому на его территории наше государство будет "испытывать" любые незапрещенные виды вооружения. Так будет происходить до деоккупации полуострова.

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Об этом в своем Twitter заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, указанное оружие должно помочь нашему государству в освобождении Крыма.

"Крым – территория Украины, и мы будем опробовать и использовать там любое не запрещенное международными законами вооружение, которое поможет освободить наши территории", – написал секретарь СНБО.

Напомним, также Данилов отметил, что украинский ОПК активно производит новые образцы вооружения, которое наши воины испытывают на своей территории. Поскольку временно оккупированный Крым является неотъемлемой частью Украины, отработка новых образцов вооружений там также не исключена. Чиновник предположил, что с этим может быть связана "бавовна" на полуострове, которая встречается там все чаще.

"Поверьте, что сколько бы они там километров не нарыли окопов, их это точно не спасет. Они все оттуда уйдут. Это только вопрос времени", – заверил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также Данилов сообщил, что западные партнеры наращивают объемы военной помощи украинской армии, противостоящей агрессии РФ против Украины. Однако оружия до сих пор недостаточно, ведь украинские воины стремятся как можно скорее освободить родную землю от оккупантов;

– в МИД заявили, что временно оккупированный Россией Крым был, есть и будет неотъемлемой частью Украины. И справедливость в этом вопросе обязательно будет восстановлена, это может произойти как военным, так и дипломатическим путем, а также их комбинацией.

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