'Оккупанты уйдут оттуда, это только вопрос времени': Данилов прокомментировал 'бавовну' в Крыму

Украинский оборонно-промышленный комплекс активно производит новые образцы вооружения, украинские воины испытывают его на территории Украины. Поскольку временно оккупированный Крым является неотъемлемой частью Украины, отработка новых образцов вооружений там также не исключена.

Видео дня

Возможно, именно с этим связана "бавовна", которая все чаще происходит на полуострове. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Когда у Данилова поинтересовались причинами, по которым во временно оккупированный Крым все чаще заглядывает "бавовна", особенно сильно облюбовавшая места скопления российской военной техники, он напомнил, что 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказывал о новых образцах вооружений, производство которых наладили предприятия украинского ОПК.

"Поэтому если есть отработка того или иного вооружения, то это происходит на нашей территории. Возможно, в Крыму и происходила отработка новых видов этого вооружения. Не исключаю", – заявил секретарь СНБО.

Также Данилов посмеялся над российскими оккупантами, которые, активно роя окопы на крымском побережье Черного моря, "может что-то там вангуют себе и о чем-то догадываются, но где и когда мы будем, знает только ограниченный круг лиц".

"Поверьте, что, сколько бы они там километров не нарыли окопов, их это точно не спасет. Они все оттуда уйдут. Это только вопрос времени", - заверил чиновник.

Как писал OBOZREVATEL, 13 апреля, в годовщину затопления российского флагмана крейсера "Москва", Зеленский утвердил День работника ОПК. В ходе торжественных мероприятий по этому случаю президент рассказал, что Украина уже начала производить артиллерию, пушки, снаряды, развивает новые технологии в направлении производства БПЛА и морских дронов.

Напомним, накануне, 13 апреля, в оккупированном Крыму произошел взрыв. "Бавовна" посетила район, куда захватчики стянули много техники.

Также сообщалось, что в оккупированном Севастополе заявили о звуках стрельбы. С чем связаны автоматные очереди среди города, севастопольцам не объясняли.