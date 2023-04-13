В оккупированном Севастополе заявили о звуках стрельбы. Видео

Во временно оккупированном Крыму снова неспокойно. Днем 13 апреля в Севастополе произошла стрельба.

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Звуки выстрелов слышали жители этого города, они зафиксировали происходящее на видео. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

"Снова стрельба в Севастополе", – говорится в сообщении.

Авторы паблика также призвали горожан присылать фото и видео, которые бы прояснили ситуацию в городе.

Тем временем в сети начали появляться первые видео, на которых слышны автоматные очереди.

"Что, опять? Стрельба в Севастополе. Что за выстрелы?" – интересуются авторы одного из крымских пабликов.

Напомним, ранее в этот же день стало известно о взрыве в Кировском районе Крыма, недалеко от села Кринички. Туда захватчики ранее стащили много техники.

Также сообщалось, что гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил об отмене парада на 9 мая в Севастополе и других населенных пунктах полуострова. Такое решение, по его словам, было сообща принято крымскими и севастопольскими "властями" "из соображений безопасности".

Также, заявил Аксенов, крымчане в этом году не смогут устроить демонстрации 1 мая.

Однако спустя полчаса гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев поставил зарвавшегося предателя на место, заявив, что судьбу военного парада РФ в Севастополе будет решать не Аксенов, а МО РФ.

Тогда так называемый "глава Крыма" поправился: в Севастополе, мол, могут маршировать, сколько захотят, на остальной же территории Крыма запрет остается в силе.