В оккупированном Крыму произошел взрыв в районе, куда захватчики стянули много техники

Во временно оккупированный Россией Крым снова заглянула "бавовна". Жители села Кринички Кировского района утром 13 апреля слышали мощный взрыв.

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По словам местных, в район, где что-то взорвалось, ранее российские оккупанты стащили большое количество военной техники. Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

"В районе села Кринички Кировского района Крыма сегодня утром что-то взорвалось. Местные говорят, что в районе где был взрыв, было много российской военной техники", – пишет паблик.

После взрыва местные жители имели возможность любоваться живописным столбом дыма.

Чуть позже авторы канала также указали точные координаты "бавовны": 45.0868566, 35.0704649.

По этим координатам, судя по карте, действительно размещалась российская техника.

Напомним, ранее гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил об отмене парада на 9 мая в Севастополе и других населенных пунктах полуострова. Такое решение, по его словам, было сообща принято крымскими и севастопольскими "властями" "из соображений безопасности".

Также, заявил Аксенов, крымчане в этом году не смогут устроить демонстрации к 1 мая.

Однако спустя полчаса гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев поставил зарвавшегося предателя на место, заявив, что судьбу военного парада РФ в Севастополе будет решать не Аксенов, а МО РФ.

Тогда так называемый "глава Крыма" поправился: в Севастополе, мол, могут маршировать, сколько захотят, на остальной же территории Крыма запрет остается в силе.