Боятся ''бавовны''? Оккупанты в Крыму заявили об отмене парада на 9 мая, а затем попытались опровергнуть

Гауляйтер временно оккупированного украинского Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму и Севастополе передумали проводить демонстрации 1 мая и военный парад и пропагандистскую акцию "Бессмертный полк" 9 мая "из соображений безопасности". Однако гауляйтер Севастополя, россиянин Михаил Развожаев решил, что возможная "бавовна" – не повод для отмены победобесия.

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Так что Аксенову пришлось забрать свои слова о "совместном решении" назад: в Севастополе оккупанты маршировать все-таки будут, в то время как в других населенных пунктах полуострова отмена массовых мероприятий остается в силе. Заочная пикировка между боящимся "бавовны" Аксеновым и "храбрым" Развожаевым произошла в Telegram.

Так, в 9 часов утра 12 апреля в Telegram-канале Аксенова появился пост о "совместном решении" оккупационных властей Крыма и Севастополя отказаться от массовых шествий и парадов 1 и 9 мая.

"Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествие "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности", – написал военный преступник Аксенов, причастный к организации оккупации украинского Крыма РФ.

Однако гауляйтер временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев опроверг слова Аксенова о каких-либо "совместных решениях".

"Накануне мы провели совместный с Республикой Крым оперштаб со всеми силовыми ведомствами и Черноморским флотом. Обсуждали праздничные мероприятия ко Дню Победы. Решение об отмене военного парада на 9 мая в Севастополе на данный момент не принято. Сейчас идут консультации с минобороны, решение о проведении парада в Севастополе – прерогатива военного ведомства", – выдал российский оккупант.

Впрочем, страх Аксенова перед возможной "бавовной" оказался больше, чем страх перед присланными Москвой гауляйтерами. В 9:51 на его канале появилось уточнение: в Севастополе, если хотят, пусть маршируют, однако в других населенных пунктах Крыма запрет массовых мероприятий остается в силе.

"Решение об отмене праздничной демонстрации 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военного парада 9 мая касается только Республики Крым", – написал коллаборант.

Напомним, на днях в Курске отказались от парада на 9 мая. Ранее такое решение было принято в Белгороде, чтобы "не провоцировать ВСУ".

Также сообщалось, что в Кремле высказались о параде 9 мая в Москве: по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад в Москве планируется и готовится. В то же время он добавил, что решения по поводу мероприятий в регионах будут принимать губернаторы, исходя из соображений безопасности.

Также он заявил, что Кремль якобы рассматривает возможность "пасхального перемирия", хотя такой инициативы пока никто не выдвигал.