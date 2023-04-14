'Еще не все партнеры откликнулись': Данилов рассказал о ситуации с военной помощью Украине

Западные партнеры наращивают объемы военной помощи украинской армии, противостоящей агрессии РФ против Украины. Однако оружия до сих пор недостаточно, ведь украинские воины стремятся как можно скорее освободить родную землю от оккупантов.

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Пока еще не все партнеры откликнулись на запросы Украины, к тому же периодически возникают определенные задержки со снабжением. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Чиновник констатировал перманентное увеличение объемов военной помощи для Украины, однако оружия до сих пор недостаточно.

"Сегодня мы получаем все больше и больше помощи от наших партнеров. Но что касается того, достаточно или не достаточно этого оружия, я вам скажу, что военным никогда не будет его достаточно. Такого словосочетания, как "достаточно оружия", на войне не существует ", – подчеркнул Данилов.

Он также рассказал, что происходят некоторые задержки в поставках обещанной партнерами военной помощи.

"Еще не все партнеры откликнулись. Снабжение сейчас идет, я не могу сказать, что его нет, но есть определенные задержки по тем или иным вопросам. Будем считать, что это временная ситуация, которая будет отработана", - выразил надежду секретарь СНБО.

Данилов не назвал, какие именно виды вооружений поставляются с проволочками. Однако добавил, что в вопросе обеспечения вооружениями наше государство не рассчитывает исключительно на помощь партнеров: задействуются "многие другие каналы", позволяющие закупать оружие.

Этот процесс, заверил секретарь СНБО, продолжается постоянно.

Напомним: ранее Данилов прокомментировал "бавовну" в Крыму. Он предположил, что украинский остров может использоваться для отработки военными новых образцов украинских вооружений.

Также Данилов посмеялся над российскими оккупантами, роющими в Крыму многокилометровые окопы. Он отметил, что захватчики не представляют, когда и как именно украинские воины зайдут на свой полуостров. Однако РФ придется убраться из Крыма.