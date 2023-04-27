'Это произойдет неожиданно': Резников высказался о контрнаступлении ВСУ и рассказал, как украинцы о нем узнают

Министр обороны Алексей Резников надеется, что начало контрнаступления Вооруженных сил Украины станет неожиданным даже для украинцев. По его словам, смысл военной операции заключается в том, что о ней никто не должен знать.

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Также глава оборонного ведомства подчеркнул, что чем дольше о контрнаступлении не узнает враг, тем больше вероятности, что оно пройдет успешно. Об этом Резников рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, благодаря различным новостным ресурсам и OSINT-расследователям, сейчас достаточно сложно полностью скрыть информацию К тому же, отмечает Резников, украинские военнослужащие активны в медийном и социальном плане, поэтому при освобождении какого-либо населенного пункта информация достаточно быстро доходит до населения. При этом министр обороны рассчитывает, что контрнаступления станет для всех неожиданностью.

"Я очень надеюсь, что это произойдет неожиданно и для вас тоже. Потому что в этом смысл военной операции – никто не должен знать, что она началась. Чем дольше не узнает враг, тем больше вероятности, что она пройдет успешно", – объяснил Резников.

Кроме того, глава оборонного ведомства объяснил, что украинское общество и западные политики возлагают большие ожидание на будущее контрнаступление. Резников подчеркнул, что если раньше на Западе не верили в Украину и хотели, чтобы наша страна просто хоть как-то выжила, то после череды успехов украинской армии ожидания возросли.

При этом Резников предупредил, что ожидания не стоит завышать, ведь речь идет о войне, где в любой момент и в любом месте может произойти все что угодно.

"Моя мама – психиатр и психотерапевт, всегда мне говорила: "Если ты не можешь изменить обстоятельства, постарайся изменить свое отношение к ним". Поэтому мы согласны с Генштабом и Анна Маляр потом говорит: "Ребята, не завышайте собственные ожидания, чтобы потом не было разочарования. Потом расстроитесь. Не все так просто, это война. И мало того, мы вам точно не скажем, когда, как и где", – резюмировал Резников.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал не спекулировать на теме контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он отметил, что информацией о планах наших войск владеет ограниченный круг лиц, поэтому никто точно не скажет, где и каким образом ВСУ будут уничтожать врага.

Ранее генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес заявил, что утечка секретных документов из Министерства обороны США никак не отразится на будущем контрнаступлении Вооруженных сил Украины. В первую очередь эта проблема затронет не Украину, а США, ведь именно Штаты фактически продемонстрировали "уязвимость".

Как сообщал OBOZREVATEL, координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби считает, что с улучшением погодных условий в Украине повышается вероятность наступления армии РФ на некоторых участках фронта. Однако ВСУ готовы противостоять этому и оказать сопротивление врагу.

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