Ходжес дал прогноз, может ли утечка документов Пентагона помешать контрнаступлению Украины, и указал на ключевые потребности ВСУ

Утечка секретных документов из Министерства обороны США никак не отразится на будущем контрнаступлении Вооруженных сил Украины. В первую очередь эта проблема затронет не Украину, а США, ведь именно Штаты фактически продемонстрировали "уязвимость".

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Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес. По его словам, сейчас нужно думать о другом – что еще союзники могут предоставить Украине, чтобы будущее контрнаступление было успешным.

Ходжес отметил, что главный ущерб из-за утечки документов был нанесен информацией о предположительной прослушке Южной Кореи со стороны США. Таким образом американские спецслужбы пытались выяснить, собирается ли Южная Корея поставлять боеприпасы Украине.

"Можно предположить, что все слушают всех. Однако это не отменяет факта, что это очень неловкая ситуация, это подрывает определенную степень доверия. Когда вы разговариваете со своими союзниками, есть некоторая степень того, чего я бы не хотел называть шпионажем. Но вы пытаетесь понять, что другие страны думают на важные темы", – отметил Ходжес.

По словам Ходжеса, американские власти должны увеличить темпы передачи боеприпасов ВСУ, ведь украинская армия использует большое количество снарядов. Более того, генерал-лейтенант в отставке уверен, что США должны рассматривать вопрос передачи Украине истребителей F-16 или баллистический ракет ATACAMS.

"Я всегда предполагал, что украинцам не хватает боеприпасов, потому что они используют их в большом количестве. Если этот отчет верен, но мы не знаем, так ли это, то администрация должна не только пытаться изо всех сил передать их в еще больших масштабах, но и вновь рассмотреть вопрос предоставления F-16 или других самолетов с неподвижным крылом. Мы должны оказать им помощь, будь то истребители F-16 или ракеты ATACAMS, или снаряды малого диаметра, запускаемые с земли, или различные типы средств большой дальности", – сказал Ходжес.

Также Ходжес уверен, что США в силах оказать Украине такую помощь, чтобы ВСУ навсегда решили вопрос с российским Черноморским флотом во временно оккупированном Крыму.

"Черноморский флот стоит в Севастополе, они выходят в Черное море, запускают ракеты по украинским домам, после чего возвращаются в порт. Почему бы нам не помочь Украине подавить сидящий в Севастополе Черноморский флот или ВВС России, или эти беспилотники, которые запускают из Крыма", – подчеркнул генерал-лейтенант США.

Напомним, аналитики уверены, что во время будущего контрнаступления Вооруженные силы Украины могут отвоевать значительную часть территорий, захваченных россиянами после 24 февраля 2022 года. Это, в свою очередь, даст возможность Украине завершить войну на выгодных для себя условиях.

К слову, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что у Украины есть все возможности для того, чтобы добиться успеха во время контрнаступления. Он отметил, что многие украинские военные прошли обучение за рубежом, где их готовили к бою инструкторы из стран-союзников.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что масштабное контрнаступление Сил обороны Украины против оккупационной армии России может начаться летом 2023 года. Наибольшее давление на государство в этом отношении оказывает изнутри украинское общество.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина отложила свое весеннее контрнаступление из-за погодных условий, медленного снабжения западными партнерами военной техники и утечки секретных документов США. Однако украинские военные не теряют время, а испытывают оборону оккупантов на уязвимость накануне долгожданного контрнаступления.

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