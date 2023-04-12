Украина отложила контрнаступление: в Washington Post назвали три основные причины

Украина отложила свое весеннее контрнаступление из-за погодных условий, медленного снабжения западными партнерами военной техники и утечки секретных документов США. Однако украинские военные не теряют время, а испытывают оборону оккупантов на уязвимость накануне долгожданного контрнаступления.

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Об этом пишет The Washington Post. Издание отмечает, что украинцы понимают – если Киев не сможет вернуть свои территории, Украина будет вынуждена начать переговоры с Россией с невыгодной позиции.

"Ожидаемое весеннее наступление рассматривалось как решающая возможность для Украины в этом году отвоевать территорию, оккупированную российскими войсками, которая составляет около одной пятой всей территории страны. Но операцию задержали погодные условия, медленное снабжение военной техники и нехватка боеприпасов, усиливающая опасения, что ситуация может зайти в тупик", – пишет издание.

Еще больше усложнило запланированное наступление утечка десятков американских военных и разведывательных документов, в которых, в частности, много деталей о состоянии украинской армии и ее возможностях, о слабых местах в противовоздушной обороне. Это может вынудить командование Украины изменить планы, отмечает издание.

Несмотря на это, украинские защитники продолжают испытывать российскую оборону на уязвимость накануне долгожданного контрнаступления. В частности, ВСУ устраивают небольшие операции, направленные на выявление российских боевых позиций и оценивают их реакцию.

По словам одного из военных с позывным "Боксером", такие операции готовят его подразделение к полномасштабному наступлению, пока ВСУ ожидают поставки боеприпасов и более тяжелой техники.

"Лучше не позволять российским войскам окопаться, чтобы нам было легче их вытеснить", – отметил военный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Масштабное контрнаступление Сил обороны Украины против оккупационной армии России может начаться летом 2023 года. Об этом заявил премьер Денис Шмигаль.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что освобождение Крыма имеет решающее значение в российско-украинской войне. Поэтому, скорее всего, контрнаступление Вооруженных сил Украины будет направлено именно на деоккупацию Крыма.

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