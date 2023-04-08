'Крым – решающая территория': Ходжес дал прогноз по контрнаступлению ВСУ и объяснил, почему так важно было удержать Бахмут

Освобождение Крыма имеет решающее значение в российско-украинской войне. Поэтому, скорее всего, контрнаступление Вооруженных сил Украины будет нацелено именно на деоккупацию Крыма.

Видео дня

Такую точку зрения высказал бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью Deutsche Welle. В частности, он отметил, что оборона Бахмута была необходимой, хоть обошлась высокой ценой.

"Я считаю, что украинский Генштаб проделал огромную работу, защищая информацию и сохраняя войска, которые им понадобятся, когда они неизбежно начнут это контрнаступление. ...Генштаб увидел, что может остановить российские войска в Бахмуте и истощить их, заставить их использовать много ресурсов без того, чтобы Украина должна была стягивать в Бахмут свои бронетанковые войска", – пояснил военный.

Ходжес допустил, что украинское контрнаступление произойдет "на очень узком участке фронта, чтобы иметь решающий эффект и пробить сухопутный коридор между Крымом и РФ.

"Крым – решающая территория. Можно убить каждого русского солдата в радиусе 200 км вокруг Бахмута, но это не изменит стратегическую ситуацию. Но если освободить Крым, это изменит все. Поэтому контрнаступление будет нацелено на освобождение Крыма. А остальная территория Донбасса, я думаю, будут позже", – предположил он.

Ходжес добавил, что поражен дисциплинированностью украинских военных и их пониманием "того, что нужно для проведения операции такого масштаба". Силы обороны Украины активно готовят логистику и приводят войска в боеготовность, проходит "очень много учений" в Украине, Германии, Польше и других странах.

"Они тренируются проводить то, что мы называем общевойсковым боем – танки, артиллерия, пехота, механизированная пехота, инженеры и, я предполагаю, также и непосредственная поддержка из воздуха", – отметил генерал США.

Ходжес подчеркнул, что в "россияне тоже не дураки" – они знают, что "это где-то произойдет", поэтому попытаются действовать на опережение.

"Но я думаю, что украинцы выберут правильные момент и место, когда погода, состояние дорог – все условия будут благоприятны для того, чтобы можно было привлечь больше оружия большой дальности поражения. А это позволит им сделать Крым уязвимым. Делать прицел на командные пункты, склады боеприпасов – поразить большое количество войск можно с помощью прицельных ударов по таким отдельно взятым целям", – сказал военный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Глава минобороны Алексей Резников сообщил, что ВСУ могут начать контрнаступление в апреле-мае 2023 года по нескольким направлениям.

– Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ, вероятно, начнется в ближайшие недели. Решение об освобождении Крыма должны принимать власти в Киеве, отметил он.

– В Белом доме заверили, что НАТО планирует обеспечить Украину всем необходимым для контрнаступления ВСУ.