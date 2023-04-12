У Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении, – глава Пентагона

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что у Украины есть все возможности для того, чтобы добиться успеха во время контрнаступления. Он отметил, что много украинских военных прошли обучение за рубежом, где их готовили к бою инструкторы из стран-союзников.

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Кроме того, партнеры продолжают предоставлять Украине необходимое вооружение. Об этом Остин сказал во время пресс-конференции, в которой также принял участие государственный секретарь США Энтони Блинкен (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У них (ВСУ – Ред.) есть все необходимые возможности, чтобы добиться успеха. Мы научили, подготовили огромное количество личного состава. Я думаю, что они достаточно готовы к продолжению (наступательных – Ред.) действий и операций", – подчеркнул он.

Для того, чтобы обороноспособность Украины оставалась на высоком уровне, США и союзники продолжат обеспечивать нашу страну военной помощью, отметил глава Пентагона.

Что же касается планов контрнаступления, по его словам, только высшее руководство Украины владеет детальной информацией о намерениях ВСУ.

"Я уверен, что руководство Украины будет продолжать бороться с противником. У них есть план, но только президент Украины Зеленский и руководство страны знают подробности этих планов", – говорит Остин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Масштабное контрнаступление Сил обороны Украины против оккупационной армии России может начаться летом 2023 года. Наибольшее давление на государство в этом отношении оказывает изнутри украинское общество, заявил премьер Денис Шмыгаль.

– Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление, основная задача которого – ослабить оборону оккупантов и, возможно, ее прорвать.

– Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что освобождение Крыма имеет решающее значение в российско-украинской войне. Поэтому, скорее всего, контрнаступление Вооруженных сил Украины будет направлено именно на деоккупацию Крыма.

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