С улучшением погодных условий в Белом доме ожидают наступления армии РФ на некоторых участках фронта

С улучшением погодных условий в Украине повышается вероятность наступления армии РФ на некоторых участках фронта. Однако ВСУ готовы противостоять этому и оказать сопротивление врагу.

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Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, Соединенные Штаты усиливают помощь Украине, чтобы Вооруженные силы Украины имели все возможности для собственного контрнаступления.

"Весной, с улучшением погодных условий, ожидается, что российские силы могут начать наступление на некоторых участках. Однако точные детали и места, где это произойдет, неизвестны", – заявил Кирби.

Он также подчеркнул, что поставки вооружения могут обеспечить достойную помощь для Украины, чтобы противостоять врагу.

Кирби перечислил потребности ВСУ сегодня, среди которых назвал бронетехнику, артиллерию, противовоздушную оборону, материально-техническое обеспечение.

Представитель Белого дома подчеркнул, что поддержание жизненной силы армии в полевых условиях является крайне важным фактором. Ведь без этого невозможно успешно вести боевые действия. Для того чтобы Украина могла успешно противостоять врагу, необходимо обеспечивать постоянную поддержку, включая запчасти, еду, воду и топливо – все, что необходимо для бесперебойной работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом доме не исключают, что российское военно-политическое руководство решится на попытку еще одного наступления на Украину и, возможно, "на многих других направлениях". Ближайшие недели будут "критическими" в российско-украинской войне.

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