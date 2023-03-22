Ближайшие недели будут "критическими" в войне: в США заявили, что РФ может начать новое наступление на Украину

В Белом доме не исключают, что российское военно-политическое руководство решится на попытку еще одного наступления на Украину и, возможно, "по многим другим направлениям". Ближайшие недели будут "критическими" в российско-украинской войне.

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Соответствующие предположения озвучил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби 21 марта, передает CNN. "Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была к этому готова", – сказал он.

Чиновник заверил, что Штаты будут продолжать поддерживать украинцев. В Вашингтоне хотят, чтобы наша страна смогла защитить себя от любого возобновления российского наступления и имела возможность "проводить собственные наступательные операции в любое время и в любом месте, в размере и масштабе по своему выбору".

В связи с этим, как отметил Кирби, США тренируют украинских воинов на общевойсковых маневрах. Важным фактором является также усиление ПВО Украины – и воины ВСУ наращивают подготовку по использованию Patriot на поле боя.

"Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они [украинцы] готовы как можно лучше перед предстоящими критическими неделями и месяцами", – добавил представитель администрации президента США.

Журналистка CNN спросила у Кирби, не слишком ли много времени и сил Киев тратит на борьбу за Бахмут. Он ответил, что украинцы сражаются очень храбро в очень жестокой битве.

"На дворе 21 марта, а Бахмут до сих пор не захвачен русскими ", – подчеркнул чиновник.

Представитель Совета нацбезопасности сказал, что Штаты хотят сосредоточится на том, чтобы у президента Владимира Зеленского было то, что нужно армии, где бы он ни решил сражаться. "Это означает поддержку. Это означает оружие. Это означает возможности. Вот на чем мы сосредоточимся", – заявил американский политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Джон Кирби сказал, что в контексте российско-украинской войны Китай нельзя считать беспристрастной страной. Пекин не осудил российское вторжение в Украину, не поддержал санкции против Москвы и демонстрирует ряд других признаков союзника РФ.

– В администрации американского президента Джо Байдена считают, что страна-агрессор Россия вместе с КНР пытаются пошатнуть международный порядок.

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