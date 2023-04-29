В ВСУ заявили, что на F-16 уже готовы летать несколько десятков украинских пилотов

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что на американских истребителях F-16 уже сейчас готовы летать десятки украинских пилотов. По его словам, на этих самолетах они готовы воевать хоть завтра.

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Об этом Игнат сказал в субботу, 29 апреля, в эфире телемарафона "Єдині новини". Он отметил, что теперь необходимо соответствующее политическое решение.

Оно позволит начать подготовку пилотов, а также наземного персонала – офицеров боевого управления и военных инженеров, без которых полеты наших бойцов на F-16 будут невозможны.

"Мы планируем перевести всех пилотов (на F-16 – Ред.). Нам нужно научить всех. Но определено командующим Воздушными силами пилотов, которые уже имеют определенный уровень английского языка, боевой опыт, и это молодые пилоты", – отметил Игнат.

Ранее Игнат сообщил, что украинским пилотам понадобится гораздо меньше времени для того, чтобы освоить истребители F-16. Благодаря тому, что у наших военных есть большой опыт, они смогут научиться управлять такими современными многоцелевыми самолетами даже меньше чем за полгода, о которых говорили ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после удара РФ по Умани призвал предоставить Украине истребители F-16. Они нужны, чтобы защитить гражданское население Украины от террора оккупантов.

– Запад должен поставить Украине F-16, иначе российские самолеты могут получить контроль над украинским небом. Речь идет о контрнаступлении Вооруженных сил ВСУ.

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