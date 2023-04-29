Запад должен поставить Украине F-16, иначе российские самолеты могут получить контроль над украинским небом – The Economist

Запад должен поставить Украине F-16, иначе российские самолеты могут получить контроль над украинским небом. Речь идет о контрнаступлении Вооруженных сил ВСУ.

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Об этом сообщат The Economist. Издание объсняет это тем, что Украина готовит свои силы к решающему контрнаступлению,

Отмечается, что Украина запрашивает американские F-16, которые составляли костяк военно-воздушных сил НАТО на протяжении последних 40 лет.

И эта ситуация довольно объяснимая, ведь на начало войны в нашей стране было около 125 старых боеспособных самолетов, а 40% из них с тех пор были потеряны.

"Россия все еще может выставить примерно в пять раз больше истребителей, чем было у Украины до начала войны. Почти все они новее, с радарами большей дальности и ракетами класса "воздух-воздух".

Тем не менее, западные сторонники Украины говорят, что усиление ее наземной системы ПВО является приоритетом, а истребители будут дорогостоящим отвлекающим фактором. По их словам , даже если бы было дано разрешение на поставку F-16, прошел бы год, прежде чем они стали бы пригодными для полетов из-за времени, необходимого для обучения украинских пилотов и ремонтных бригад.

"F-16 нужны ровные взлетно-посадочные полосы, которых нет в Украине. Наконец, утверждают они, Россия расценит поставку F-16 как серьезную эскалацию", – сказано в статье.

При этом журналисты западных СМИ заявляют, что поставка новых ЗРК в Украину действительно жизненно необходима.

Также там отметили, что контрнаступление ВСУ станет сигналом для кровавого диктатора Владимира Путина.

"Развертывание F-16 побудит Кремль начать Третью мировую войну", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пилоты могут научиться использовать современные американские истребители F-16, которые Украина просит у партнеров, за три – шесть месяцев. Этот период в несколько раз меньше, чем раньше оценивали в США и НАТО.

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