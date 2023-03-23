'Это важный показатель': Згурец объяснил, сколько времени нужно украинским пилотам на обучение на F-16

Украинские пилоты могут научиться использовать современные американские истребители F-16, которые Украина просит у партнеров, за три-шесть месяцев. Этот показатель в несколько раз меньше, чем раньше оценивали в США и НАТО.

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Об этом сказал директор компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо в четверг, 23 марта. Эксперт отметил, что дискуссию о предоставлении украинской армии этих самолетов необходимо активизировать.

По его словам, быстрые сроки овладения F-16 украинскими военными являются важным показателем для того, чтобы диалог о получении Киевом истребителей не только снова начался, но и решение было принято как можно скорее.

Згурец рассказал, что тестовые учения, где проверяли возможность овладеть F-16, в американском штате Аризона прошли пилоты среднего уровня подготовки.

"То есть украинские пилоты могут овладеть F-16 за три-шесть месяцев. Это важный показатель, чтобы ускорить и активизировать дискуссию о предоставлении нам именно F-16", – подчеркнул Згурец.

Эксперт добавил, что ранее как один из возможных вариантов для передачи ВСУ рассматривали самолеты Mirage, однако затем сделали ставку именно на F-16.

Накануне стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал передачу Украине истребителей F-16 странами-членами Альянса. Он заявил, что Запад должен быть готов поддержать Украину в затяжной российской войне. Диктатор Путин, по его словам, ведет войну на истощение.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что современные западные самолеты смогли бы завоевать преимущество в воздухе и стать надежным щитом против вражеских крылатых ракет и дронов. F-16 способны эффективно и безопасно наносить точечные удары, уничтожать вражескую ПВО и перебивать логистику врага.

"Получив преимущество в воздухе на определенном участке фронта, можно полностью рассчитывать на успешную наземную операцию по деоккупации. И, возможно, даже не нужно будет проводить тяжелые бои. По идее, оккупанты после этого просто побегут, как в Херсонской и Харьковской областях", – рассказал Игнат.

Напомним, группа сенаторов от обеих партий США, Демократической и Республиканской, оказывает давление на Белый дом с требованием как можно быстрее передать Украине истребители F-16. По их мнению, такая поддержка может изменить правила игры на поле боя. В то же время, президент Джо Байден считает, что F-16 якобы "сейчас не нужны" Украине. По его словам, на этом этапе войны приоритетна другая помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос передачи Украине современных истребителей достаточно сложный, однако украинцы надеются на положительное решение. В то же время глава государства подчеркнул, что новые боевые самолеты могут решить ход войны в Украине.

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