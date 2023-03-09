'Нам нужны эти самолеты': Зеленский заявил, что поставки западных истребителей могут решить исход войны в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос передачи Украине современных истребителей достаточно сложный, однако украинцы надеются на положительное решение. В то же время глава государства подчеркнул, что новые боевые самолеты могут решить исход войны в Украине.

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По словам Зеленского, Украина ведет переговоры с США о передаче истребителей F-16. Об этом сообщает издание CNN.

Зеленский отметил, что недавний визит президента США Джо Байдена в Киев является важным сигналом всему миру о том, что Соединенные Штаты поддерживают нашу страну и верят в победу над государством-террористом Россией.

При этом украинский президент добавил, что вопрос передачи истребителей F-16 сложный, однако Украина ждет принятия положительного решения. Зеленский объяснил, что такие самолеты дадут Украине возможность защитить небо.

"Мы очень нуждаемся в этом и обращаемся к президенту, чтобы они могли начать подготовку украинских летчиков, и президент Байден мне сказал, что над этим будут работать. Я верю, что США дадут нам возможность защитить свое небо", – сказал Зеленский.

Более того, Зеленский заявил, что поставка западных самолетов существенно усилит украинскую армию и приведет к успеху в войне с РФ.

"Что могли бы сделать истребители? Они могли бы помочь нам защитить себя. Вот почему они нам срочно нужны", – заявил президент Украины.

Напомним, в США оценивают украинских пилотов для возможного обучения на истребителях F-16. С группой украинских защитников работает Национальная гвардия ВВС штата Аризона.

Ранее в НАТО пояснили, почему партнеры затягивают передачу Украине истребителей. Пилоты ВСУ нуждаются в военной поддержке сейчас, в то время как предоставление боевых самолетов займет куда больше времени.

Примечательно, что первые боевые самолеты класса F-16 могут появиться в нашей стране в период от трех до восьми месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Латвии заявил, что Украина получит от западных партнеров истребители. Это лишь вопрос времени.

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