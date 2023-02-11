Украина получит истребители F-16: генерал назвал срок

На ближайшем заседании в формате "Рамштайн", которое пройдет 14 февраля, может быть принято решение о предоставлении Украине истребителей класса F-16. Первые самолеты могут появиться в нашей стране в период от трех до восьми месяцев.

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Предварительно необходимо подготовить летный состав и базу для их принятия. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах генерал армии Николай Маломуж.

По его словам, Великобритания сыграла важнейшую роль в разблокировании этого вопроса. Фактически этот союзник Украины "разорвал все запреты" на поставки нашей стране такого рода вооружений.

Генерал предположил, что в период, пока Украина будет готовиться к принятию F-16, союзники могут предоставить ей другие самолеты, которые украинские военные летчики смогут освоить гораздо быстрее. В частности, Миг-29, модернизированные в соответствии со стандартами НАТО. Такие машины Украине может передать Польша. Британия также может предоставить нашей стране "учебно-боевые" самолеты.

Маломуж пояснил, что для принятия F-16 в Украине необходимо провести определенную работу. "Необходимо создать условия для обучения пилотов и для эксплуатации самолетов в Украине. Нужны аэродромы с соответствующими полосами. Это длительный процесс".

"Первое решение в отношении поставок истребителей F-15 и F-16 может быть принято на ближайшем "Рамштайне", 14 февраля. Но сами поставки – длительный процесс, от трех, а реально от шести до восьми месяцев, с учетом передачи самолетов, подготовки личного состава и базы для их эксплуатации. Этот процесс может растянуться до конца года", – спрогнозировал он.

Как писал OBOZREVATEL, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию была подписана совместная декларация, которая предусматривает существенное расширение военной помощи Украине. Великобритания рассматривает возможность передачи британской боевой авиации Украине.