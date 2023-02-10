Генерал Маломуж: запрет на F-16 для Украины снят, но впереди тяжелейшие бои. Интервью

Благодаря усилиям Великобритании, на сегодняшний день снято табу на поставки Украине истребителей класса F-15 и F-16. Лондон разорвал все запреты, поставленные для нашей страны другими союзниками. Уже на ближайшем заседании в формате "Рамштайн" решение о поставках истребителей может быть формализовано. Но, к сожалению, сами самолеты мы сможем увидеть не ранее, чем через три месяца.

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В то же время Украине могут предоставить и более простые в использовании самолеты, в том числе модернизированные в соответствии со стандартами НАТО польские Миг-29, на освоение которых нашим летчикам понадобится всего несколько дней. Что касается нового наступления армии России, то впереди жестокие бои. Враг бросил на Донбасс свои лучшие силы. Но уже через считанные месяца украинская армия может создать "огневой вал", который заставит оккупантов бежать. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах генерал армии Николай Маломуж.

- Во время визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников создать коалиция самолетов. По вашим оценкам, когда вопрос о предоставлении Украине современных истребителей сдвинется с мертвой точки? Когда наша страна получит возможность эффективно защищать свое небо?

- Визит президента в Европу является крайне актуальным, поскольку в целом отрабатывается механизм поставки нам техники, вооружения, боеприпасов, дальнобойной артиллерии, ракет дальнего действия. Это первая составляющая, которая сегодня имеет практическое значение.

Это не просто дискуссия о самолетах. Это конкретные решения, конкретные механизмы на ближайшие 2-3 недели, которые отрабатываются на уровне премьеров, министров обороны и других участников встреч. Это очень актуально для обороны и наступательных операций на протяжении ближайших 2-3 месяцев по освобождению территорий.

Второй очень важный аспект состоит в том, что меняется стереотип мышления западных лидеров, в первую очередь, европейских. Великобритания первая в вопросе авиации.

Ранее поставки авиации в Украину были табу для Германии, в некоторой степени для Франции. Президент США Байден также высказался о том, что самолеты не будут поставлены Украине. Но Британия всегда была впереди, и она разорвала все эти запреты. Ранее это касалось также артиллерии, дальнобойных ракет и танков. Эти табу были изменены на эффективную программу за счет, в первую очередь, инициатив Британии.

Британский премьер Сунак согласился возглавить авиационный форум поддержки Украины, но он должен быть наполнен конкретным содержанием. Потому что поставки F-15, F-16 только обсуждаются. США заявили, что готовы дать добро, если эти самолеты предоставят союзники, но не они.

США боятся эскалации, прямой конфронтации с Россией. Но если это будут другие страны – Франция, Великобритания, Нидерланды – такой процесс можно начинать.

Поэтому я считаю, что самолетная коалиция действительно создается. К ней уже присоединяются другие страны, которые имеют разные типы самолетов, не только F-15 и F-16. Например, британцы будут предоставлять свои самолеты. Да, они имеют статус учебных, но они еще и учебно-боевые.

Одновременно Британия будет вести активный диалог – а голос Лондона очень весомый – в отношении поставок Украине истребителей F-15 и F-16.

Польша и Нидерланды уже согласились предоставить Украине самолеты. Есть ряд стран, которые и без участия Британии были готовы закупить и передать Украине самолеты. Теперь же есть самолетный центр, который позволит обобщить эти усилия.

Кроме непосредственно передачи самолетов, необходимо создать условия для обучения пилотов и для эксплуатации самолетов в Украине. Нужны аэродромы с соответствующими полосами. Это длительный процесс.

– Когда в Украину могут поступить первые западные истребители?

– Думаю, первое решение в отношении поставок истребителей F-15 и F-16 может быть принято на ближайшем "Рамштайне", 14 февраля. Но сами поставки – длительный процесс, от трех, а реально от шести до восьми месяцев, с учетом передачи самолетов, подготовки личного состава и базы для их эксплуатации. Этот процесс может растянуться до конца года.

Но коалиция создана не только под определенные типы самолетов. Союзники могут передавать Украине другие типы. Например, Польша готова поставлять истребители советского образца, например, Миг-29, модернизированные в соответствии со стандартами НАТО. В таком случае все будет намного быстрее. Обучение может занять буквально несколько дней, поскольку наши летчики учились на таких самолетах, далее формирование подразделений и применение на фронте.

Франция и Британия имеет более легкие в эксплуатации самолеты, они также могут быть поставлены Украине. А параллельно будут готовиться F-15 и F-16 – более мощные стратегические истребители и штурмовики.

С учетом того, что Россия собирается играть в долгую, нам, конечно, нужна мощная самолетная коалиция. Сначала – то, что мы можем быстро получить, освоить и пустить в бой, потому что противник начинает наступательную операцию, затем – мощная авиация, которая может наносить удары по самолетам противника, по баллистическим ракетам и другим летающим аппаратам.

Авиация – это ударная сила, которая позволит эффективно уничтожать большое количество живой силы противника, особенно с учетом мобилизации и подтягивания резервов в перспективе 3-4 месяцев.

– Вопрос по дальнобойному вооружению. Часто говорится о том, что российская армия должна понести полное поражение, чтобы быть неспособной вести войну. В частности, такая задача была сформирована на первом "Рамштайне". Когда Украина может получить подобное вооружение? Готов ли Запад сугубо политически к тому, что украинская армия будет наносить удары по центрам принятия решений на территории РФ?

– Необходимо сказать, что потенциал России очень большой, особенно человеческий. Они могут мобилизовать и 500 тысяч, и больше. У них также большой ресурс бронетехники – танков, БТР. Озвучиваются цифры до 4 тысяч. Самолетов – до 400, вертолетов до 500. Да, в большинстве случаев это старое вооружение, но его много, это целая армада.

Когда все это лучше всего уничтожать? На подходах, когда они еще не пришли на фронт, не заняли боевые позиции, не начали участвовать в войне. В дороге из можно уничтожать массово, тысячами. Это может вызывать панику в стане врага и его неготовность к бою.

Это можно осуществлять за счет авиации, дальнобойной артиллерии и ракетных средств. Это первое условие, которое обеспечит нам колоссальный успех. Эти средства врага не придут на нашу землю, а будут уничтожены раньше.

Для решения таких задач у нас уже есть реактивные системы HIMARS и М270 дальностью 80 километров. Конечно же, необходимы дополнительные десятки и десятки таких систем и миллионы ракет и снарядов к ним. Есть у нас и дальнобойная артиллерия дальностью до 40 километров, САУ дальностью до 60 километров. Все это вооружение способно уничтожать вражескую технику на подходах.

Сейчас Украина ведет переговоры о поставках ракет к HIMARS дальностью до 150 километров. Это то, что позволит еще более эффективно уничтожать все резервы врага еще на подходах.

На сегодня противник бросает дивизии на Донецком и Луганском направления, но это только секторальное большое наступление. Это тоже требует дальнобойной артиллерии, ракет и боеприпасов. Но в перспективе 5-6 месяцев враг может сосредоточить намного больший резерв сил и средств. Поэтому критически важно, чтобы за 2-2,5 месяца мы были во всеоружии, и ракеты дальностью 150 километров были на вооружении в достаточном количестве. Тогда наш огневой вал ограничит весь фронт противника, он останется без резервов, без боеприпасов, без новых вооружений и техники. Он будет вынужден либо сдаваться, либо бежать.

Что касается ударов по территории России, то наши союзники занимают такую позицию: мы не должны бить по центрам принятия решений, по политическим центрам. Но не было никаких запретов в отношении ударов по ракетным пусковым установкам на любой территории, включая Россию и Беларусь, по аэродромам на территории РФ, что уже делалось. Тут ограничений нет и не будет.

- По информации Института изучения войны (ISW), российские оккупанты начали наступление на Луганщине. Украинская армия не позволяет врагу добиться больших успехов, хотя враг привлек на это направление серьезные силы. По вашим оценкам, как будут развиваться события дальше? Насколько далеко может зайти армия Путина в этот раз?

- В первую очередь, Путин поставил задачу до 23-24 февраля захватить Бахмут и продвинуться на Сватово-Креминном направлении, а до 1 марта захватить всю Донецкую и Луганскую область. Он много раз ставил новые сроки, и они всегда срывались.

Враг бросил все последние резервы – ВДВ, морской пехоты, части, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии и других горячих точках. Это профессионалы. Даже наши бойцы и командиры говорят о том, что они на несколько порядков выше "вагнеровцев" – не зэков, а профессиональных военных. Мы знаем, что одна из дивизий прибыла в Беларусь.

Поэтому впереди тяжелые бои. Я думаю, они могут врезаться на километры. Но мы готовы к таким действиям. Мы отслеживаем все передвижения врага. Готовятся мощные оборонительные системы и маневры в отношении контрударов, фланговых ударов, возможно, контрнаступательных операций тактического уровня, а в перспективе и стратегического.

Бои будут очень жестокие, с учетом массовости и участия в них россиян высокого класса. Но мы должны выдержать эту навалу за счет вооружений, техники и наших дополнительных боеспособных резервов. А когда мы получим дополнительное вооружение, технику и боеприпасы, когда сформируем бронетанковые кулаки, через несколько месяцев мы сможем спланировать стратегическую наступательную операцию. Тогда мы будем освобождать и Донбасс, и юг.

Но это большая война с большими жертвами. Россия теряет порядка тысячи военных в день. Только за прошлые сутки (8 февраля. – Ред.) 910, перед этим еще 940, перед этим – 1040. Это очень большие потери. Они обязательно скажутся на ситуации на фронте.

Тысяча человек – это уже полк. За три дня – три тысячи, это уже почти половина дивизии. Соответственно, каждый день мы уничтожаем по полку, а за десять дней – целую дивизию. Это статистика, но это тяжелейшие бои.