В Иране цинично назвали Украину законной целью для ударов после помощи Израиля

Власти Ирана назвали Украину законной целью для своих атак. Тегеран считает, что наше государство "фактически втянуто в войну" из-за того, что помогает Израилю противодействовать дронам.

Такое циничное заявление сделал председатель комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи. Пост с угрозами он обнародовал на платформе Х.

Позиция Ирана

"Предоставляя израильскому режиму поддержку с помощью беспилотников, неудачная Украина фактически втянулась в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", – отметил Азизи.

Почему Иран запугивает Украину

Стоит отметить, что Украина имеет уникальный опыт противодействия современным угрозам, в частности массированным атакам дронов и ракет. За годы войны украинские военные отработали эффективные тактики противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, которые могут быть полезными для Соединенных Штатов и их партнеров на Ближнем Востоке. Кроме того, Украина активно развивает собственные технологии в сфере дронов, кибербезопасности и военных инноваций.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты и страны Персидского залива обратились к Украине за помощью в противодействии иранским дронам. Главы государства добавил, что Киев готов оказать экспертную помощь и поделиться опытом военных.

Кроме того, президент объяснил, как именно совместная операция коалиции США против Ирана может повлиять на Украину. Он заявил, что благодаря этому Тегеран не сможет предоставлять Москве определенное вооружение для атак по Украине, и в то же время надеется, что в связи с войной с Ираном, от Украины не отвернется никто.

Как писал OBOZ.UA, в одном из своих видеообращений глава государства подчеркнул, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим добровольно стал партнером России в поставках ударных дронов и другого оружия, с помощью которых страна-агрессор нанесла более 57 тыс. ударов (всего) против украинских городов, людей и энергетической инфраструктуры.

