Спецназовцы ГУР поразили военные суда РФ: сожгли 'Славянина', вколотили по 'Авангарду'. Фото

В ночь с 13 на 14 марта дронари-спецназовцы военной разведки ГУР нанесли успешные удары по двум российским военным кораблям. Силовикам удалось поразить железнодорожный паром "Славянин" и еще одно судно, "Авангард".

Об этом сообщает пресс-служба ГУР. Корабли остались на плаву, но получили критические повреждения, в результате чего были выведены из строя.

Как информирует разведка, корабли были основным транспортом на Керченской паромной переправе и играли одну из ключевых ролей в российской морской военной логистике, выполняя транспортировку оружия, военной техники и боеприпасов.

Также отмечается, что в рамках боевой операции разведчики-спецназовцы совместно с другими подразделениями и родами войск ВСУ также поразили инфраструктуру порта "Кавказ" в Краснодарском крае, который также эксплуатировала Россия в войне против Украины.

Напомним, ранее украинские разведчики в течение февраля нанесли серию ударов по российским системам противовоздушной обороны в оккупированном Крыму. В результате операций было уничтожено и повреждено несколько важных радиолокационных станций и технических систем противника.

Кроме того, разведслужба опубликовала данные о новой крылатой ракете России "Выриб-30" с дальностью не менее 1 500 км. Ракета имеет размах крыльев около трех метров и боевую часть массой 800 кг.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 февраля в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что дронари спецназначения военной разведки ГУР "Примари" уничтожили катер БК-16, который используется Росгвардией и ФСБ. Также были поражены зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" и радарная станция "Небо" во время ударов по инфраструктуре ВС РФ в Крыму.

