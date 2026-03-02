Имеет дальность 1 500 км: в ГУР раскрыли данные о 'начинке' новой крылатой ракеты России. Фото

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные о новой крылатой ракете России "изделие-30" с дальностью не менее 1 500 км. Ракета имеет размах крыльев около 3 метров и боевую часть массой 800 кг.

Первые случаи ее применения против Украины зафиксированы в конце прошлого года. Об этом сообщает ГУР МО.

Отмечается, что ракета идентифицирована как разработка ОКБ "Звезда", входящего в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Отдельные технические решения унифицированы с другими изделиями этого разработчика: установленный пироклапан пневматической системы повторяет элементы ракеты Х-35У, а авиационное катапультное устройство похоже на системы АКУ-5М, которые применяются для Х-101, Х-55 и Х-555.

Особое внимание украинская разведка уделила спутниковой навигационной системе ракеты, объединяющей изделия двух российских компаний: помехозащищенный приемник спутникового сигнала с цифровой антенной решеткой "Комета-М12" производства "ВНИИР-Прогресс" и приемно-вычислительный блок производства "КБ Навис", созданный на базе приемника NAVIS NR9. Для интеграции этих компонентов используется блок сопряжения от АНПП "Темп-Авиа".

Все три составляющие навигационной системы содержат компоненты иностранного производства — США, Швейцарии, КНР и Нидерландов. Электронный блок управления боевой частью БУБС-30 выполнен на российской элементной базе с ключевым 32-разрядным микроконтроллером архитектуры ARM 1986ВЕ1АТ от компании "ПКК Миландр".

"ГУР МО Украины продолжает системную работу по исследованию новых разработок противника и информирования мира с целью совместного противодействия угрозам", – отметили в ведомстве. 2026

