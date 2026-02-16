"Играют критическую роль в производстве": ГУР назвало предприятия российского концерна "Калашников", которые до сих пор не под санкциями
Украинская разведка назвала предприятия российского концерна "Калашников", которые до сих пор не находятся под санкциями. Этот холдинг производит разнообразное вооружение, которое оккупанты активно используют в войне против Украины.
Подробности сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины. Там отметили, что российский ВПК нужно полностью отрезать от мировых рынков, технологий и финансов.
"ГУР МО Украины на портале War&Sanctions обнародовало подробные данные по 39 предприятиям, входящим в состав российского концерна "Калашников", – говорится в сообщении.
Среди них выделяют:
– ООО "КБ "ЛУГГАР", разрабатывающее тепловизионные прицелы и лазерные дальномеры;
– промышленный кластер "Калашников", где производят стрелковое оружие, спецтехнику, одежду и снаряжение для спецподразделений;
– учебный центр "Академия Калашников", который готовит специалистов по робототехнике, искусственному интеллекту и созданию и модернизации БпЛА для нужд концерна.
Что известно о холдинге "Калашников"
Как проинформировало ГУР, холдинг "Калашников" известен прежде всего стрелковым оружием, но на самом деле его производство многопрофильное. Там выпускают разведывательные и ударные БпЛА, управляемые артиллерийские боеприпасы, скоростные десантные катера, снаряжение для вооруженных сил РФ и станки для других оборонных заводов.
Несмотря на ключевую роль в военном производстве, почти половина компаний концерна до сих пор не попала под санкции государств-партнеров Украины.
"Российский военно-промышленный комплекс должен быть полностью изолирован от мировых рынков, технологий, финансов и цепей поставок", – указано в сообщении.
Напомним, ранее украинская разведка разоблачила 21 российское предприятие, которое создает беспилотники для атак по Украине. Более половины компаний до сих пор не под санкциями, что дает РФ возможность беспрепятственно продолжать поставки и разработку военных технологий.
Как писал OBOZ.UA, после очередного масштабного российского обстрела Украина усилила санкционное давление на оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора. Ограничения направлены на компании, без которых производство дронов и ракет было бы невозможным.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!