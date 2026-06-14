Враг достиг "потолка" на фронте и делает ставку на "ноги пехотинца": интервью с Жмайлом

На фоне отсутствия убедительных побед на фронте и новой проблемы с топливом из-за украинских миддл-забастовки российская оккупационная армия в очередной раз начала активно применять свое едва ли не единственное преимущество – наличие большого количества живой силы – и выбрала своей приоритетной целью Константиновку. Противник пытается взять город в клещи и давит на украинские позиции "мясом".

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Ситуация вблизи Константиновки действительно достаточно сложная, врагу ценой колоссальных потерь удается продвигаться. Однако, по большому счету, Россия в этой войне уже достигла "потолка" своих возможностей, в то время как Силы обороны, не привлекая лишнего внимания к своей работе, продолжают сокращать ресурсные возможности врага во всех аспектах.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– Враг фактически сконцентрировал силы для взятия Константиновки. Видите ли вы в этом некую новую тактику врага? Может ли она быть успешной благодаря такому привлечению сил и средств? Может ли это свидетельствовать о том, что на других участках фронта враг становится слабее?

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– Это абсолютно верно. Два года назад России удавалось наступать по всей ширине фронта, а теперь ее активность свелась к одному направлению. Конечно, основные силы были переброшены из Покровско-Мирноградской агломерации. Когда они пытались выровнять там ситуацию, они уперлись в потолок своих возможностей. В принципе, украинскому командованию было известно обо всех этих планах. Это во-первых.

Во-вторых, статистика продвижений у россиян существенно упала. В течение мая они смогли захватить всего 14 квадратных километров, в то время как мы смогли отвоевать 100, в частности, на том же Запорожском направлении, где продолжались наши тактические контратакующие действия.

Что делают россияне? Это никакая не новая тактика, это просто передавливание живой силой. Они пользуются "зеленкой", но, к сожалению, эта точечная концентрация больших сил обеспечивает им продвижение, хотя и с огромными потерями.

В то же время нужно понимать, что битва за Константиновку длится уже более года. Начиная с мая прошлого года они пытались прорваться, но это было очень и очень трудно, фактически нереально, ведь там постоянно дежурят наши мобильные огневые группы, которые сбивают десятки дронов, там постоянно россияне пытаются засыпать нас минами. То есть, сама битва длится очень и очень долго. Ничего нового они не придумали – это, как и раньше, обход с флангов и попытка просто массово ворваться в сам город, с огромными потерями, и там закрепиться.

Тактика Сил обороны заключается в том, чтобы прежде всего максимально сдерживать живую силу врага, и сейчас это еще и разгром его логистики. Трасса, которая тянется из Бахмута через Ясиноватую, постоянно находится под ударами наших дронов, но пехоте, живой силе, не нужно топливо. По три дня она идет к своим позициям, и поэтому, к сожалению, у них есть продвижение.

Ситуация с Константиновкой действительно тяжелая, угрожающая. Основной удар россиян приходится на юго-западную часть, в частности, есть попытки прорыва в районе Ильиновки и Берестка, чтобы соединиться со штурмовыми группами, действующими в северо-восточной части Константиновки, в районе Ступочек и Предтечиного, и встретиться в центре. Но здесь им на пути стоит река Кривой Торец, которую, очевидно, основная группировка врага, его основные штурмовые группы еще не преодолели. Поэтому там продолжаются бои, но нельзя сказать, что россияне закрепились.

Константиновка и – т огромная серая зона, но ситуация остается тяжелой. Обнажаются другие участки, мы постоянно слышим новости о том, что врага выбивают из приграничных территорий, когда они туда захотят, о том, что мы уничтожаем вражескую логистику на других направлениях и т. д.

Итак, все это свидетельствует о том, что Россия из-за нехватки живой силы будет пытаться очень точечными концентрациями делать хоть какие-то продвижения, чтобы отчитаться в Кремле об успехах.

– Как Силы обороны могут воспользоваться тем, что у России сегодня такие проблемы с личным составом?

– Это наши успешные контратакующие действия, которые ведутся постоянно. В большинстве случаев они не освещаются в СМИ, чтобы не мешать проведению этих операций. Сами военные просят не привлекать внимание СМИ к тем или иным населенным пунктам, ведь когда в СМИ поднимается ажиотаж, это, в том числе, влияет и на решения высшего военного командования, Генеральный штаб прислушивается к обществу. Поэтому мы проводим локальные контрнаступательные действия, но об успешности или неуспешности этих операций становится известно, скажем, через несколько недель.

Я могу точно заверить, что этой ситуацией Силы обороны точно пользуются. Это, собственно, и наши контратакующие действия на земле, и наши миддл-страйк-удары, которые так же разрушают российскую логистику.

Поэтому в этой ситуации у россиян на самом деле нет других вариантов. Они сконцентрировали все живое, что у них есть, просто закидывают мясом и пытаются продавливать нас и оттеснять.

– Вы уже сказали о контроле над логистическими маршрутами врага. Действительно, это очень-очень важно. По вашим оценкам, как будет происходить установление огневого контроля над крупными логистическими маршрутами врага, которые проходят по южной и восточно-южной части нашей страны, в настоящее время оккупированной? Как вы видите, например, перспективу того, что тот самый Мадяр сможет их полностью перекрыть?

– Я думаю, наше основное внимание все-таки будет сосредоточено на юге, на их так называемом "Азовском кольце". Это условное название, ведь никакого "Азовского кольца" они не построили. Речь пойдет о дальнейшей концентрации ударов по Крымскому перешейку с целью его логистического отсечения, а также о точечных ударах. Потому что в районе той самой Константиновки россияне пытаются развернуть свою инфраструктуру для запуска своих "Молний". Мы уничтожали подобные центры в районе Селидового, когда продолжалась Покровско-Мирноградская операция.

Поэтому, я думаю, что южное направление будет более приоритетным, потому что там нам легче с точки зрения логистики. В Донецкой области сложнее, потому что россияне там построили пару сотен километров новых железных дорог, обновили старые полотна, а сейчас прокладывают маршруты, в том числе, по грунтовым дорогам, пытаясь создать логистическую "паутину", чтобы максимально нивелировать наши удары.

Но по основным направлениям, основному снабжению мы точно будем сбивать их темпы, ведь у них есть дефицит, в том числе и топлива. Поэтому ставка будет делаться на ноги российского пехотинца, чтобы поддерживать хотя бы тот уровень давления, который есть на сегодняшний день, и, соответственно, избежать проседания. Мы же, в свою очередь, определяем более слабые места и стараемся делать свою работу там, где это возможно.

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