Поражены катер, РЛС, узел связи и склад БК: в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу
Силы обороны продолжают "демилитаризацию" оккупационной вражеской армии. В оккупированном Россией Крыму 12 февраля защитники поразили транспортно-десантный катер БК-16 противника.
Также точные удары были нанесены по РЛС, узлу связи и складу боеприпасов армии РФ на временно оккупированных территориях Украины. Поражения подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Силы обороны нанесли потери оккупантам
В Генштабе днем 14 февраля подтвердили успешные поражения целого ряда важных целей армии РФ. Среди них – транспортно-десантный катер БК-16, РЛС РСП-10, узел связи и склад боеприпасов противника
"В рамках системных мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить поражения по важным военным объектам врага", – отметили в Генштабе.
Так, по состоянию на 14 февраля подтверждено поражение 12 февраля 2026 года в районе населенного пункта Новоозерное на временно оккупированных территориях украинского Крыма транспортно-десантного катера БК-16 россиян.
В тот же день в районе Гвардейского в Крыму защитники нанесли результативный удар по радиолокационной станции РСП-10.
Понес враг потери и на оккупированных территориях материковой части нашего государства.
В районе Приморска на Запорожье 12 февраля защитники ударили по узлу связи российских оккупантов.
А накануне, 13 февраля, в районе Новоэкономичного на временно оккупированной части Донецкой области они высадили в воздух склад боеприпасов врага.
"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем системно осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора", – отметили в ГШ ВСУ.
Как сообщал OBOZ.UA, утром в сводке Генштаба ВСУ впервые за долгое время изменилось количество пораженных вражеских кораблей и катеров. Кроме одного российского судна защитники также обезвредили один танк, три боевые бронированные машины, 28 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 914 беспилотных летательных аппаратов, 120 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.
Потери российских захватчиков в живой силе за сутки составили 1070 человек.
