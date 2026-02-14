Силы обороны отминусовали еще 1070 российских захватчиков и 'проредили' вражеский флот: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1070 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 252 тыс. 20 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений, среди них – российский корабль. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 14 февраля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали один танк (11 668), три боевые бронированные машины (24 031), 28 артиллерийских систем (37 282), три РСЗО (1 645), 914 БпЛА оперативно-тактического уровня (134 306) и один корабль (29).

Также уничтожены 120 единиц автомобильной техники и автоцистерн (78388) и одна единица спецтехники (4071)

За сутки Россия потеряла 1071 единицу вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 1 300 средств ПВО, 435 самолетов, 347 вертолетов, 4 286 крылатых ракет, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Генштабе доложили о новых ударах по врагу. В частности, украинские воины поразили РЛС "Небо-У", районы сосредоточения операторов БПЛА, скопления живой силы и склад материально-технических средств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!