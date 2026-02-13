Поражены РЛС 'Небо-У', районы сосредоточения операторов БПЛА и не только: в Генштабе доложили о новых ударах по врагу

В ночь на 13 февраля подразделения Сил обороны в очередной раз поразили важные для российского войска объекты на временно оккупированных территориях. Под ударом оказались радиолокационная станция, пункты дислокации операторов дронов, районы сосредоточения живой силы и склад материально-технических средств.

О новых потерях, которые удалось нанести оккупантам рассказали в Генеральном штабе ВСУ. Там отметили, что масштабы потерь противника уточняются.

Этой ночью на временно оккупированной территории Запорожской области, в районах Сладководного и Любимовки, под ударом оказались места сосредоточения живой силы врага. Кроме этого известно о поражении нескольких пунктов дислокации российских операторов БПЛА в районах Токмака и Михайловки.

Взрывы прогремели и на оккупированной Донетчине, там в районе Селидово Силы обороны атаковали склад материально-технических средств оккупантов. В то же время в районе Камышевахи под удар попал район сосредоточения военной техники.

Также в Генштабе доложили о результатах предыдущих атак. Накануне в районе Евпатории, что в аннексированном Крыму, поражена радиолокационная станция 55Ж6У "Небо-У".

Российские потери в войне: последние новости

На Приднепровском направлении украинские пограничники с помощью FPV-дронов поразили наблюдательный пункт противника и боевой автомобиль, нанеся врагу значительные потери. Кроме техники, также были зафиксированы потери живой силы оккупантов.

Также Силы беспилотных систем Украины нанесли серии точных ударов по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях. Среди пораженных целей – склады боеприпасов, аэродромы и критическая инфраструктура.

Всего за прошедшие сутки Силы обороны уменьшили численность российской оккупационной армии на 800 захватчиков. Накануне украинские воины ликвидировали пять танков, три боевые бронированные машины, 41 артиллерийскую систему, одну РСЗО, одно средство ПВО, 1239 БпЛА оперативно-тактического уровня и 16 крылатых ракет. Также уничтожено 127 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Силы обороны Украины нанесли серии точечных ударов по российским объектам, в том числе арсеналам и предприятиям оборонной промышленности. Наибольшее поражение произошло на арсенале ГРАУ в Котлубане, где хранятся ракеты и боеприпасы российской армии.

