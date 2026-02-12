Били ракетами 'Фламинго': в Генштабе подтвердили поражение ГРАУ в Котлубане и рассказали о других ударах по врагу. Видео

Силы обороны Украины нанесли серии точечных ударов по российским объектам, в том числе арсеналах и предприятиях оборонной промышленности. Наибольшее поражение произошло на арсенале ГРАУ в Котлубане, где хранятся ракеты и боеприпасы российской армии.

В то же время зафиксировано поражение предприятий в Тамбовской области и на территории оккупированной Запорожской области. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"В рамках системных мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины, в ночь на 12 февраля в районе н.п. Котлубань (Волгоградская область, РФ) поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ", – говорится в сообщении.

Удар был нанесен с помощью ракет "Фламинго".

Отмечается, что этот объект является одной из крупнейших площадок для хранения боеприпасов российской армии. На территории арсенала зафиксированы мощные взрывы и вторичные детонации. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, в городе Мичуринск (Тамбовская область) поражено предприятие "Мичуринский завод Прогресс", производящее высокотехнологичное оборудование для авиационных и ракетных систем и обслуживающее потребности армии РФ. На территории завода возник пожар, а результаты и масштаб повреждений уточняются.

На временно оккупированных территориях Запорожской области украинские силы поразили склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Терпенье и Розовка.

Кроме того, подтверждены последствия удара 11 февраля по нефтеперерабатывающему заводу "Волгоградский" в Волгоградской области. Повреждена основная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1, элементы АВТ-3 и инфраструктурные объекты на территории завода. На других производственных объектах наблюдается снижение нагрузки или полная остановка.

Потери противника и масштаб нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора", – подчеркнули в Генштабе.

Что известно о складе ГРАУ

Арсенал ГРАУ в поселке Котлубань (Волгоградская область) – один из ключевых логистических узлов Минобороны РФ. Площадь объекта около 3,5 кв. км, мощность – до 264 тысяч тонн боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, ракеты для РСЗО и, по данным украинской разведки, оперативно-тактические ракеты. Склад имеет железнодорожные подъездные пути и находится в 300–450 км от границы с Украиной, что делает его удобным "хабом" для снабжения армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации очевидцев, взрывы прогремели в поселке около 1:30 ночи, а еще через некоторое время началась детонация. Над складом ГРАУ возник огромный столб огня, который наблюдали с расстояния несколько километров.

Напомним, в российском городе Мичуринской Тамбовской области в ночь на 12 февраля прогремела серия взрывов. Предварительно, дроны попали по заводу государства-агрессора "Прогресс", который работает на оборонку РФ.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 11 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов противника на временно оккупированных территориях и в России. Среди пораженных целей – нефтеперерабатывающий завод в Волгограде, склады обеспечения и средства противовоздушной обороны.

