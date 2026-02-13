Склад БК, аэродром и не только: Силы беспилотных систем поразили ряд военных объектов противника. Видео

Силы беспилотных систем Украины нанесли серии точных ударов по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях. Среди пораженных целей – склады боеприпасов, аэродромы и критическая инфраструктура.

Такие операции существенно влияют на логистику и боевые возможности российских подразделений. Соответствующие кадры показала пресс-служба СБС.

Так, 11 февраля в районе населенного пункта Розовка операторы подразделения "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадьяра" поразили склад боеприпасов противника.

На следующий день, 12 февраля, 1-й отдельный центр СБС средствами middle strike уничтожил электрическую подстанцию "Кирова" в оккупированном Луганске, а также военный аэродром "Гвардейский" в аннексированном Крыму и дата-центр в Приморске.

Каждый из пораженных объектов обеспечивает энергетическую, авиационную или коммуникационную устойчивость группировки противника на ВОТ.

Подробные последствия ударов пока уточняются.

"Системные удары по такой инфраструктуре нарушают управление и логистику подразделений, снижая способности армии рф поддерживать боевые действия", – отметили в СБС.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли серии точечных ударов по российским объектам, в том числе арсеналам и предприятиям оборонной промышленности. Наибольшее поражение произошло на арсенале ГРАУ в Котлубане, где хранятся ракеты и боеприпасы российской армии.

В то же время зафиксировано поражение предприятий в Тамбовской области и на территории оккупированной Запорожской области.

