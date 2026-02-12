Количество идентифицированных погибших российских наемников из Африки растет: в ГУР раскрыли данные. Фото

Украинская военная разведка сообщила о росте количества идентифицированных иностранных наемников, которые воевали на стороне России и погибли в Украине. Речь идет, в частности, о гражданах африканских стран, привлеченных к штурмовым подразделениям.

Новые данные обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. "Нигерийцы в "мясном" штурме – количество идентифицированных погибших российских наемников из Африки растет", – говорится в сообщении.

По информации разведки, на Луганщине были обнаружены тела двух граждан Федеративной Республики Нигерия —– Хамзата Казина Калаволе (Hamzat Kazeen Kolawole, 03.04.1983 г.р.) и Мбаха Стивена Удоки (Mbah Stephen Udoka, 07.01.1988 г.р.). Оба служили в составе 423-го гвардейского мотострелкового полка (в/ч 91701) 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии вооруженных сил РФ.

В ГУР отметили, что контракты с российской армией они подписали во второй половине 2025 года: Калаволе – 29 августа, Удока – 28 сентября.

По имеющимся данным, Удока фактически не проходил военной подготовки – уже через пять дней после подписания контракта, 3 октября, его зачислили в часть и в тот же день отправили на временно оккупированные территории Украины.

Документы по подготовке Калаволе не сохранились, однако в разведке предполагают, что он также не проходил полноценной военной подготовки. Известно, что в Нигерии у него остались жена и трое детей.

По данным украинской разведки, оба наемника погибли в конце ноября во время попытки штурма украинских позиций на Луганщине. В стрелковый бой они не вступили – они были ликвидированы ударом дрона.

"ГУР МО Украины предостерегает иностранных граждан от поездок в РФ и любой работы на территории государства-агрессора. Поездка на россию – это реальный шанс оказаться в штурмовом отряде "смертников" и, в конце концов, сгнить в украинской земле", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия активизировала кампанию по вербовке иностранцев для участия в войне против Украины. Основной целью стали самые бедные страны Африки, где через рекламу и посредников людям обещают высокие заработки. Часто иностранцев вводят в заблуждение, скрывая, что их ждет участие в боевых действиях.

