Обещают огромные деньги: Россия активно вербует граждан африканских стран на войну против Украины

Россия активизировала кампанию по вербовке иностранцев для участия в войне против Украины. Основной целью стали самые бедные страны Африки, где через рекламу и посредников людям обещают высокие заработки.

Часто иностранцев вводят в заблуждение, скрывая, что их ждет участие в боевых действиях. Об этом сообщает проект "Хочу жить".

Отмечается, что российские вербовщики активно работают в странах Африки, создавая разветвленные сети набора.

Реклама распространяется через социальные сети, видеоролики, местные газеты и сайты.

Потенциальным кандидатам обещают большие деньги за работу в России – иногда открыто предлагают военную службу, но чаще маскируют ее под обучение или гражданскую работу с высокой зарплатой.

Система вербовки построена по принципу сетевого маркетинга: за каждого нового кандидата обещают вознаграждение около 500–700 долларов. При этом людям часто не сообщают, что после короткой подготовки их могут отправить на передовую.

Вместо этого вербовщики говорят о якобы "вспомогательных" ролях, которые не предусматривают участия в боях.

По оценкам аналитиков, Россия не жалеет средств на привлечение иностранных наемников, поскольку считает это экономически выгодным. В случае гибели таких бойцов их потери почти не влияют на внутренние настроения в РФ, а компенсации семьям иностранцев часто не выплачиваются.

О реальных последствиях участия в войне свидетельствуют истории тех, кому удалось выжить.

Например, нигериец Банколи Мачи прибыл в Россию якобы на строительные работы, но был отправлен на штурм в Харьковской области, где едва не погиб. А кениец Кибет Эванс приехал в РФ на спортивные соревнования, однако, по его словам, был вынужден подписать контракт с российской армией.

Как сообщал OBOZ.UA, министерство обороны России ведет вербовку граждан Беларуси на войну против Украины. Государство-агрессор ищет наемников через социальные сети. Чаще всего объявления о наборе белорусов-добровольцев появляются в соцсети "ВКонтакте", полностью подконтрольной российским властям, и в мессенджере Telegram.

