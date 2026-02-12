Сырский заявил о комплексе мер по повышению эффективности ПВО: сколько целей сейчас удается сбивать

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о процессе повышения эффективности противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, об улучшении эффективности беспилотной составляющей ПВО в условиях интенсивных российских атак.

По словам Сырского, в течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%. Об этом он заявил в Facebook.

Повышение эффективности ПВО

Главнокомандующий констатировал, что украинская система ПВО функционирует в сложнейших условиях постоянных ракетных и дроновых атак противника. В таких условиях устойчивость системы зависит от многих факторов.

Сырский отметил, что эффективность защиты от российских обстрелов зависит от поставок партнерами средств поражения, технологизации, эффективных кадровых и управленческих решений, способности быстро адаптироваться к новым вызовам и отказа от устаревших бюрократических практик.

Также он отметил, что украинские военные пытаются увеличить процент эффективности ПВО благодаря инновациям. В настоящее время продолжается комплекс организационных мероприятий.

По словам Сырского, планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов. Также наращивается численность и качество дронов-перехватчиков. Параллельно с этим происходит активное взаимодействие с партнерами для решения проблемы дефицита ракет к зенитным ракетным комплексам и истребительной авиации.

Напомним, 12 февраля, российские оккупанты устроили массированную атаку на Киев. Одновременно враг направил на город группы "Шахедов" и баллистические ракеты. Россияне били по объектам инфраструктуры столицы.

Также в ночь на четверг, 12 февраля, российские захватчики направили группы ударных БпЛА на Одессу. В городе есть разрушения, по меньшей мере один человек пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в ночь на 12 февраля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки ракет и сотни дронов-камикадзе типа Shahed. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 213 целей.

