Оккупанты атаковали Украину баллистикой и дронами: силы ПВО сбили 213 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 12 февраля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки ракет и сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 213 целей. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 219 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым, более 150 из них – "Шахеды".

Также противник атаковал 24 баллистическими ракетами Искандер-М/С-300 из Брянской, Воронежской, Ростовской областей, то есть Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Донецкой области. Основные направления удара – Киев, Харьков, Днепр, Одесса.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 213 воздушных целей: 15 баллистических ракет Искандер-М/С-300; 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69; 197 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. Зафиксировано попадание 9 ракет и 19 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

Напомним, 12 февраля, российские оккупанты устроили массированную атаку на Киев. Одновременно враг направил на город группы "Шахедов" и баллистические ракеты. Россияне били по объектам инфраструктуры столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 12 февраля, российские захватчики направили группы ударных БпЛА в Одессу. В городе есть разрушения, по меньшей мере, один человек пострадал.

