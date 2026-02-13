Поражен наблюдательный пункт и живая сила врага: пограничники показали, как работают по оккупантам на юге. Видео

На Приднепровском направлении украинские пограничники продолжают успешно выполнять боевые задачи, системно поражая цели противника. В ходе последних операций задействованные FPV-дроны позволили эффективно поражать как технику, так и живую силу оккупантов.

Соответствующие кадры показала пресс-служба ГПСУ. Видео демонстрирует возможности и точность действий пограничных подразделений на южном направлении.

Операторы БПЛА с помощью FPV-дронов поразили наблюдательный пункт противника и боевой автомобиль, нанеся врагу значительные потери.

Кроме техники, также были зафиксированы потери живой силы оккупантов, что подтверждает эффективность дроновых операций.

Такие действия являются частью комплексной защиты государственной границы и неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины.

Системное использование беспилотных летательных аппаратов позволяет повысить эффективность оборонительных операций и значительно усложняет противнику ведение боевых действий на контролируемых территориях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что операторы дронов отбили побратима и взяли в плен российскую ДРГ на Покровском направлении. Военные говорят, что бой длился "считанные минуты".

Напомним, Силы обороны Украины нанесли серии точечных ударов по российским объектам, в том числе арсеналам и предприятиям оборонной промышленности. Наибольшее поражение произошло на арсенале ГРАУ в Котлубане, где хранятся ракеты и боеприпасы российской армии.

В то же время зафиксировано поражение предприятий в Тамбовской области и на территории оккупированной Запорожской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!