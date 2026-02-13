Силы обороны сократили численность армии России еще на 800 оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 800 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 250 тыс. 950 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 13 февраля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали пять танков (11 667), три боевые бронированные машины (24 028), 41 артиллерийскую систему (37 254), одну РСЗО (1 642), одно средство ПВО (1 300), 1239 БпЛА оперативно-тактического уровня (133 392) и 16 крылатых ракет (4 286).

Также уничтожено 127 единиц автомобильной техники и автоцистерн (78 268).

За сутки Россия потеряла 1 433 единицы вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 435 самолетов, 347 вертолетов, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4 070 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что операторы дронов отбили побратима и взяли в плен российскую ДРГ на Покровском направлении. Военные говорят, что бой длился "считанные минуты".

Также сообщалось, что количество идентифицированных погибших российских наемников из Африки растет. Свежие данные раскрыли в ГУР.

