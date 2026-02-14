Продолжаются наши комбинированные удары по РФ. Цель по-прежнему — узкие места в экономике. Вчера дроны атаковали НПЗ в Ухте — город в Коми, на расстоянии 2000 км от Украины. Это рекорд. Если раньше они думали, что за Москвой жизнь безопасна, то теперь даже в Приполярье прилетает. Противодействия почти нет: только стрелковое оружие, все ПВО или на фронте, или прикрывает приграничье, или "дачи Путина" по всей России, пишет Кирилл Данильченко для LB.ua.

Ціль — "Лукойл-Ухтанефтепереработка". Завод унікальний: він споживає важку нафту Печорського басейну, це ключовий хаб для постачання ПММ для Арктичного флоту та північних військових округів. Є влучення в резервуарний парк, спалахнула пожежа. Поцілили добре — у модернізовану установку АВТ, яка підготовлює фракції важкої нафти до очищення.

Коли ти завдаєш ударів по Комі, перебуваючи в Україні — це означає, що СВО та демілітаризація йде строго за планом.11-12 лютого Сили оборони завдали масштабних ударів по інфраструктурі противника. Накрили Волгоград — кров війни; Котлубань — іранські ракети та північнокорейські снаряди; а також Мічурінськ — мізки.

У Мічурінську по заводу "Прогрес", кажуть, не влучили, а поцілили в коледж поруч. Але там готують персонал для заводу, а могли й розширювати там виробництво. Крім того, були влучання в один із цехів.

Незалежно від збитків, Москві доведеться перекидати ППО на величезному ТВД — між Тамбовською областю, Причорномор’ям та Комі. Система ППО противника перейшла в режим "пожежної команди". Вони не можуть захистити все одночасно: обираючи між захистом Мічурінська ("мізки") та Котлубані ("патрони"), вони втрачають і те, і інше. Ілюзія "безпечного тилу" остаточно похована під вагою перекидань ЗРК залізницею на дві тисячі кілометрів.

П'ята атака Волгоградського НПЗ. Була десятиденна перерва між ударами по нафтопереробці — швидше за все, для дорозвідки та прокладання нових маршрутів.

9-10 січня 2026 — перший "дзвіночок" року. Удар по Житовській нафтобазі у Волгоградській області. Це була пристрілка саме по цьому регіону.

20 січня 2026 — те, що багато хто вважає "початком сезону" — атака на Ільський НПЗ та установку "Альметьєвська". Саме тоді в медіа пішли заголовки, що Україна почала "сушити" російську переробку в новому році.

12 лютого 2026 — потужний удар по Ярославському НПЗ ("Славнефть-ЯНОС"). Це один із найбільших заводів у РФ. Там горіло так, що заграву бачило все місто. Тепер ось знову, вкотре — найбільший НПЗ на півдні.

Кремлівський режим може нескінченно довго розповідати, що НПЗ — це не страшно, але експорт нафтопродуктів так і не відновили і, швидше за все, він буде заблокований до осені 2026 року. Це і гроші для режиму, і проблеми для дружніх режимів на кшталт Ірану, і неможливість модернізації видобутку під санкціями.

Згідно з аналітичними звітами на лютий 2026, загальні збитки РФ від атак на переробку перевищили 1 трильйон рублів ($11-13 млрд). З них понад 100 млрд — прямі руйнування, а 900 млрд — упущена вигода та "золотий" ремонт. Умовний дизель — це "дійна корова" режиму, але через вибиті установки "первинки" РФ змушена скорочувати експорт дизеля на 30-35%. Це пряма втрата близько $400-500 млн щомісяця чистого валютного виторгу.

Котлубань (7-й арсенал ГРАУ) перевірили груповим пуском "Фламінго" — ці здвоєні запуски важче перехоплювати і вони впевненіше лягають у ціль. Задача проста: покласти настільки близько до обвалованих укриттів, щоб вони "завелися". Вже є пруфи десятків пусків, і тепер — детонація арсеналу ГРАУ. Евакуація селища — це маркер. О 05:00 ранку ділянка траси М-6 "Каспій" у районі Котлубані стала темно-червоною, а в'їзди були заблоковані ДПС. Губернатор Бочаров о 06:30 видав базу про "заходи безпеки населення". Для нас це 100% підтвердження евакуації через розліт БК. Це вже п’ята атака, але евакуація вперше.

Ціль північнокорейські снаряди та іранські ракети — можливо ми збиваемо їм темп перед новою спробою наступу. Уражені два укриття та рампа.

Тож, по-перше, ми спостерігаємо остаточний розрив "ковдри ППО". Росія змушена захищати ТВД довжиною понад 2500 км. Кожна установка "Панцир", яку вони перекидають до Ухти чи Мічурінська — це діра в небі над ЛБС або Бєлгородом. За нашими розрахунками, для мінімального прикриття лише критичних НПЗ ворогу потрібно додатково близько 60-80 комплексів середньої дальності, яких у них фізично немає, та й й дефіцит ракет нікуди не дівся. Вони грають у "пожежників" на кораблі, де вогонь уже в машинному відділенні.

По-друге, фінансова агонія загострюеться. Втрата $500 млн щомісяця тільки на дизелі — це еквівалент виробництва близько 150-200 нових танків Т-90М або річного бюджету середнього російського регіону. Оскільки експорт заблокований до кінця 2026 року, сумарні втрати валютного виторгу можуть сягнути $6-7 млрд. Без цих грошей "модернізація" перетворюється на канібалізм старих радянських запасів, а ремонт вибитого обладнання через "сірий імпорт" здорожчує процес у 3-4 рази. Ці струмки зливаються в потоки — затримання танкерів, атаки на них, страховки, прильоти по портам, переробка і очистка.

По-третє, удари "Нептунами", "Лютими" та "Фламінго" довели свою ефективність не через технологічну перевагу, а що і навіть цього досить з головою. Успішна детонація в Котлубані за допомогою "Фламінго", важких і добре видимих на РЛС виробів — це привіт їхнім арсеналам та хімічним заводам. Поки вони чекають на масовані ракетні атаки умовної Москви чи НПЗ ми насичуємо простір дешевими, швидкими та точними "хижаками", які знаходять щілини в бетонних декораціях. Так їх ще не досить для великої стратегічної кампанії, але у 2022 ми атакували ланкою гелікоптерів цистерни в Бєлгороді, а зараз десятки — ракет на місяць.

"Можем повторить" у їхньому виконанні тепер звучить як повторення евакуацій, пожеж та порожніх баків. Корабель набирає воду, і Приполяр’я — це лише нова точка на карті нашого просування до їхнього логістичного колапсу. Наше завдання масштабувати вироби та забезпечити стійкість до РЕБ систем наведення.

В котрий раз повторюсь: ми не ставимо завдань фізично позбавити росіян палива чи б/к, це неможливо. Ми підштовхуємо їх у точку, де накоплені проблеми та внутрішні конфлікти спричинять колапс системи, схід лавини. У Росії це буває швидко.

Хто за декілька місяців до міг би спрогнозувати страту царської сім'ї та ріки крові, арест Горбачова та тремтячі підборіддя путчистів у Москві, заколот Пригожина чи розстріл Білого дому у новітній історії? Тому ми працюємо по російській кишені і вона тріщить. Далі буде. У них немає засобів дістати наші ракетні частини під парасолькою західних літаків, ППО, та ПРО.