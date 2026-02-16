Техника на миллионы стала металлоломом: 'Призраки' ГУР уничтожили ЗРК 'Панцирь', радар и десантный катер РФ в оккупированном Крыму. Видео

Главное управление разведки Минобороны Украины уничтожило российскую военную технику во временно оккупированном Крыму. Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" в течение недели поразило зенитный комплекс, радиолокационную систему и десантный катер на полуострове.

Информацию обнародовали 16 февраля в официальном Telegram-канале ГУР МО Украины. Вместе с сообщением разведчики опубликовали видео поражений и указали перечень уничтоженных целей.

В заметке говорится: "Поражены: зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", радиолокационная система "Небо-У", десантный катер 02510 "БК-16".

Подробности ударов

Специалисты спецподразделения "Призраки" продолжают наносить удары по военным объектам РФ в Крыму. По данным ГУР, под поражение попали особо ценные образцы техники – зенитный ракетно-пушечный комплекс, радиолокационная станция и боевой катер.

Речь идет о технике, которую российская армия использует для прикрытия воздушного пространства и контроля морской акватории. В ГУР подчеркнули, что все цели были уничтожены в течение прошлой недели. Опубликованное видео демонстрирует моменты попаданий и последующее поражение объектов.

Среди пораженных целей – зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", радиолокационная система "Небо-У" и десантный катер проекта 02510 "БК-16". По информации Генерального штаба ВСУ, сообщение о поражении катера этого проекта обнародовали 12 февраля.

Технологический нюанс

Кроме зрелищных кадров поражения российской техники, этот случай имеет еще один аспект. "Дифенс Экспресс" обратили внимание на применение беспилотников. Для ударов "Примары" используют, в частности, БпЛА самолетного типа "Рубака", которые обеспечивают стабильную связь на больших расстояниях.

После появления терминалов Starlink на российских дронах первым ограничением стало установление лимита скорости движения терминала на территории Украины – более 90 км/ч он отключался. Такая скорость недостаточна для стабильного полета ударных беспилотников.

Впоследствии ввели дополнительные требования, в частности необходимость регистрации терминалов в ЦНАПе и других учреждениях. После этого появились предположения, сможет ли спецподразделение "Призраки" и в дальнейшем эффективно применять свои беспилотники. Для ударов они используют БпЛА с модифицированными терминалами Starlink, обеспечивающими связь на большом расстоянии в условиях действия средств радиоэлектронной борьбы. Опубликованное видео свидетельствует, что эти ограничения не остановили выполнение задач.

Хронология поражений

Это не первое видео с поражениями техники после введения ограничений по Starlink. Два предыдущих ролика обнародовали 7 и 12 февраля, однако они содержали кадры ударов за январь. Новое видео, как отметили в ГУР, смонтировано уже из февральских эпизодов.

Кроме этого, 12 февраля Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении десантно-транспортного катера проекта 02510 "БК-16". Вероятно, речь идет о том самом катере, который находился на пристани вблизи населенного пункта Новоозерное во временно оккупированном Крыму. В сообщении также отмечается, что после применения модифицированные терминалы могут блокироваться для предотвращения повторного использования.

Напомним, ранее украинская разведка разоблачила 21 российское предприятие, создающее беспилотники для атак по Украине. Более половины компаний до сих пор не под санкциями, что дает РФ возможность беспрепятственно продолжать поставки и разработку военных технологий.

