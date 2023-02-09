Войска РФ пошли в наступление на Луганщине, в бои брошены части трех крупных дивизий – ISW

Российские оккупанты начали наступление в Луганской области, темпы операций врага на этом участке фронта увеличились, но не достигли пика. Силы обороны Украины пока не позволяют захватчикам добиться значительных успехов, хотя противник привлек к боям подразделения кадровой армии – как минимум трех крупных дивизий ВС РФ.

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Так, на линии Святово-Кременная задействованы части нескольких полков 144-й и 3-й мотострелковых дивизий (20-я общевойсковая армия, Западный военный округ), полка 90-й танковой дивизии (Центральный военный округ) при поддержке частей 76-й Воздушно-десантной дивизии и неустановленных подразделений Южного ВО. Об этом в отчете за 8 февраля сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что инициатива на Луганщине (после успеха там защитников Украины в прошлом году) на этом этапе за российскими войсками. Украинские воины стоят в обороне.

Источники из РФ сообщали, что силы страны-агрессора проводят атаки и незначительно продвигаются вдоль границы Харьковско-Луганской области, особенно к северо-западу от Сватово у Купянска и к западу от Кременной. Видеозаписи из сети подтверждают присутствие войск противника в районе поселка Двуречная к северо-западу от города Сватово.

В ISW отметили, что оккупанты задействовали еще не все резервы. На полях боя еще могут появиться подразделения 2-й мотострелковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, Западный ВО). Ее солдаты, судя по всему, проходили обучение на полигонах в Беларуси. После подготовки они были переброшены на оккупированную территорию украинской Луганщины. Их участие в боях в этой области не исключено.

Аналитики заявили, что успех ВС РФ "не предопределен", оккупанты могут не достигнуть своей цели по захвату всей Луганской и Донецкой областей.

"Эта кульминация (российских операций на востоке, – ред.), вероятно, предоставит украинским силам окно возможностей для собственного контрнаступления", – заявили в Институте изучения войны.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке, опубликованной утром 9 февраля, сообщил, что войска РФ пытаются взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области и продолжают сосредотачиваться на ведении наступлений на пяти направлениях.

На Луганщине наши воины, по сообщению Генштаба, за прошлые сутки отбили атаки врага в районах Стельмаховки и Белогоровки.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее экс-заместитель начальника ГШ ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что есть признаки, указывающие на то, что новое наступление оккупантов началось.

– По данным Foreign Policy, страна-террорист якобы смогла подготовить для будущих операций около 1800 танков, почти 4000 бронемашин, 2700 артиллерийских систем. Также у врага есть 810 советских реактивных систем залпового огня, таких как "Град" и "Смерч", 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к боевым действиям.

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